Медведи проснулись, олени сбросили рога: в зоопарке «Лимпопо» рассказали, как животные встречают весну

Бурые медведи очнулись от зимней спячки. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Обитатели нижегородского зоопарка «Лимпопо» почувствовали приближение весны. Как сообщает пресс-служба страны птиц и зверей, суровые зимние морозы отступили и животные это сразу же почувствовали. Например, начали просыпаться медведи.

- После продолжительной зимней спячки проснулась пара бурых медведей Ляля и Балу Косолапые уже выходят в свои уличные вольеры и уже не прочь полакомиться орехами, которые они уже пытаются выпрашивать у наших посетителей, - констатировали в зоопарке.

Кроме того, почувствовав приближение тепла, олени начали обновлять свои рога. В международный женский день 8 марта своей роскошной короны лишился благородный олень Тургун.

Олень Тургун сбросил свои рога. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Вес рогов составил свыше 13,5 кг.

Вес короны составил свыше 13,5 кг. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Уже на следующий день по примеру Тургуна свои рога начала сбрасывать важенка северного оленя Яська. В ее случае один рог уже отвалился, а второй ждет своей очереди.

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