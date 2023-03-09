Медведи проснулись, олени сбросили рога: в зоопарке «Лимпопо» рассказали, как животные встречают весну

Бурые медведи очнулись от зимней спячки.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Обитатели нижегородского зоопарка «Лимпопо» почувствовали приближение весны. Как сообщает пресс-служба страны птиц и зверей, суровые зимние морозы отступили и животные это сразу же почувствовали. Например, начали просыпаться медведи.
- После продолжительной зимней спячки проснулась пара бурых медведей Ляля и Балу Косолапые уже выходят в свои уличные вольеры и уже не прочь полакомиться орехами, которые они уже пытаются выпрашивать у наших посетителей, - констатировали в зоопарке.
Кроме того, почувствовав приближение тепла, олени начали обновлять свои рога. В международный женский день 8 марта своей роскошной короны лишился благородный олень Тургун.
Олень Тургун сбросил свои рога.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Вес рогов составил свыше 13,5 кг.
Вес короны составил свыше 13,5 кг.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Уже на следующий день по примеру Тургуна свои рога начала сбрасывать важенка северного оленя Яська. В ее случае один рог уже отвалился, а второй ждет своей очереди.
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