Заманил в гараж и снял штаны: Полицейский развращал 12-летнюю девочку в Нижнем Новгороде

Собранные полицией материалы переданы в следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего сотрудника ППС Нижнего Новгорода уличили в развращении школьницы. Дважды за месяц он пытался склонить к оральному сексу 13-летнюю девочку. В настоящее время обвиняемый уволен с занимаемой должности, в произошедшем разбираются следователи.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 6 марта в городской отдел №8 обратилась жительница Сормова и рассказала, что сотрудник полиции совершал противоправные действия в отношении ее дочери.

- Оперативники установили причастность к данному деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком 2009 года рождения, - добавили в пресс-службе ведомства.

По информации Телеграм-канала «Shot», всего было два подобных инцидента. Первый из них произошел перед новогодними праздниками — оказавшись в одной квартире со своей жертвой, злоумышленник снял перед ней штаны. Аналогичный эпизод произошел уже в январе. Молодой человек заманил ребенка в гараж, где не просто повторил свои действия, но и предложил ребенку заняться с ним оральным сексом.

В полиции эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Подозреваемого нашли и задержали. Он был уволен из правоохранительных органов за совершение поступка, порочащего честь полицейского. Собранные полицией материалы переданы в следственный комитет, принято решение о возбуждении уголовного дела.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия». В настоящее время он находится под арестом, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В случае, если вина экс-сотрудника ППС будет доказана, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен