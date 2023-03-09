Сделали подарок болельщицам: хоккеисты «Торпедо» обыграли «Динамо» на выезде 8 марта

Пятую шайбу "Торпедо" забил Даниил Бокун (№72) в овертайме. Фото: Мария СОРОКИНА

Победой нижегородской команды со счетом 5:4 завершился матч плей-офф Кубка Гагарина между «Торпедо» и «Динамо», состоявшийся Международный женский день 8 марта. На четвертую встречу этой серии в Москву приехали сотни нижегородских болельщиков, среди которых оказалось немало представительниц прекрасного пола.

Стартовый игровой отрезок начался не по сценарию нижегородцев — воспользовавшись удалением защитника «Торпедо» Максима Федотова, хозяева разыграли комбинацию и открыли счет. Спустя буквально три минуты возникла подобная ситуация — нападающий Василий Атанасов отправился отбывать двухминутный штраф. Следом нападающий москвичей выполнил поперечный пас в зону вбрасывания, и шайба в одно касание была отправлена в ворота «Торпедо», которые в этом матче защищал Иван Кульбаков.

Казалось бы, до перерыва счет останется прежним и, подобно предыдущей игре, нижегородцы рискуют проиграть всухую. Все изменилось, когда гости получили численное преимущество, которым не преминули воспользоваться. Николай Коваленко выполнил пас к штанге ворот «Динамо», где очень удачно оказался Сергей Гончарук — 2:1. За несколько секунд до завершения периода Федотов эффектным дальним броском сравнял счет.

Во второй двадцатиминутке противостояния команды вновь обменялись шайбами. У нижегородцев снова отличился Гончарук, отправивший снаряд точно под перекладину.

На равных прошел и заключительный период. Антон Сизов выполнил дальний бросок по воротам, но шайба пересекла линию только после касания Егора Виноградова. Таким образом, впервые за игру торпедовцы повели в счете. Радость была недолгой — москвичи забросили свою четвертую шайбу и перевели игру в овертайм.

Команды продолжали играть на равных, хотя постепенно гости стали чаще создавать себе перспективные моменты у ворот динамовцев. Болельщики уже настроились на долгую игру, но перед завершением овертайма Даниил Бокун решил вопрос о победителе.

- Хорошая, боевая игра. Наверное, это то, что болельщики хотят видеть в плей-офф. Это был боевой матч, и я рад, что получилось его выиграть. Начало было за «Динамо», но мы не опустили головы, не повесили руки, а начали играть в свой хоккей. Получилось вернуться в игру значительно быстро, потом мы перестроились, вышли на нужный уровень и начали играть в свой хоккей. Многого не получилось бы без наших болельщиков, поэтому я всегда стараюсь помахать им или сделать поклон. В хорошем смысле это лютые люди. И я, и ребята всегда заряжены от того, как они кричат. Поэтому большое им спасибо! Мы их слышим. Сейчас предстоит игра дома, там будет сумасшедшая поддержка. Главное, чтобы ледовый дворец выдержал! - поделился впечатлениями автор дубля Сергей Гончарук.

По итогам четырех кубковых встреч у «Торпедо» две победы и два поражения. Соперников ждут дополнительные матчи 10 марта в Нижнем Новгороде и 12 марта в Москве.