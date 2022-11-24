Стрит-арт с изображением легендарного хоккеиста Виктора Коноваленко появился в Нижнем Новгороде

Мурал украсил стену спортивной школы в Автозаводском районе. Фото: НРО "Волонтеры Победы".

Портрет легендарного хоккеиста Виктора Коноваленко украсил одну из стен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает НРО «Волонтеры Победы» мурал украсил стену здания спортивной школы «Торпедо» на улице Политбойцов.

Работа представляет собой два хорошо известных фото именитого вратаря в форме сборной СССР, на которых, словно ватермарка, размещена цифра 20 — игровой номер Коноваленко в национальной команде. Справа от портрета выписаны имена других легендарных игроков нижегородской команды - Дмитрия Богинова, Александра Федотова, Александра Рогова, Алексея Мишина, Роберта Сахаровского, Льва Халаичева, Игоря Чистовского, Валерия Кормакова, Владимира Солодова и Вячеслава Жидкова.

Автором этой работы является Антон Табатчиков, известный под псевдонимом ANT 3128. В рамках проекта «Социальные граффити» этот же художник создал граффити с портретом конструктора Андрея Липгарта, которое украсило одну из стен в Нижегородском автомеханическом техникуме.

Сегодня Виктор Коноваленко — это пример для начинающих хоккеистов. Коренной горьковчанин дважды становился Олимпийским чемпионом и восемь раз выигрывал чемпионаты мира. В 1963 году он был удостоен звания Заслуженного мастера спорта СССР, а в 2007 году посмертно введён в Зал славы международной федерации хоккея с шайбой. Выступая в составе нижегородского «Торпедо» Коноваленко стал настоящей легендой для любителей хоккея.

В 2016 году в память о легендарном хоккеисте номер 20 был навсегда выведен из обращения в нижегородском хоккейном клубе «Торпедо». По этому поводу президент федерации хоккея России Владислав Третьяк сказал следующие слова:

- Виктор Коноваленко был мне, как отец. Я его даже называл «батяня». Когда я пришел в сборную, мне было всего 17 лет, а Коноваленко был уже маститым 33-летним голкипером. Он мне очень многое дал и многому меня научил, а потом передал мне эстафету – свой двадцатый номер. Для меня это была очень большая честь.

Во время церемонии открытия арт-объекта учащимся школы рассказали о достижениях легендарного вратаря, именем которого названа домашняя арена нижегородской молодежной команды «Чайка». С помощью таких вот мероприятий организаторы знакомят молодежь с историей города, укрепляют патриотизм. Как известно, легендарный голкипер остался верен нижегородскому клубу и после завершения карьеры хоккеиста, став детским тренером и тренером вратарей «Торпедо».