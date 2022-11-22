Социальный навигатор и электронный сертификат на средства реабилитации: Какие дистанционные услуги ФСС доступны нижегородцам. ФОТО: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялся круглый стол по теме «Государственные услуги Фонда социального страхования в любое время в любом месте», организованный «КП-Нижний Новгород» и Нижегородским региональным отделением Фонда.

Одной из главных тем стало внедрение нового цифрового сервиса - электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Благодаря этому инструменту людям с инвалидностью больше не надо дожидаться проведения конкурса на приобретение средства реабилитации или покупать его за свой счет, затем ожидая компенсации. Теперь можно купить его самостоятельно, рассчитавшись электронным сертификатом.

ФОТО: Александр Воложанин

- Этот инструмент мы запустили в начале года, - рассказывает и.о. управляющего Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Сергей Доронин. – И он уже отлично себя зарекомендовал. Этой разработкой Фонда уже заинтересовались в министерстве здравоохранения и готовы сотрудничать в этом направлении. Планируется, что он может использоваться в перспективе и для обеспечения граждан льготными лекарствами. Сейчас в Нижегородской области работает уже свыше 50 точек, где можно приобрести средства реабилитации по электронному сертификату. В ближайшее время количество этих точек должно увеличиться в разы, так как к этому проявила интерес «Нижегородская областная фармация». Если удастся наладить сотрудничество, то такие точки будут представлены в каждом муниципальном районе.

ФОТО: Александр Воложанин.

Впрочем, уже сейчас Нижегородская область входит в пятерку по стране по количеству реализованных сертификатов. На данный момент в регионе 2163 инвалида оформили 4 433 электронных сертификата на сумму 111 миллионов рублей.

- Оформить такой сертификат совсем несложно, - рассказывает начальник отдела социальных программ Нижегородского регионального отделения ФСС Ирина Малютина. – Для этого необходимо иметь действующую банковскую карту «МИР», выпущенную любым банком России. К ней привязывается электронная запись из реестра, в которой прописано необходимое средство реабилитации. Также понадобится документ, удостоверяющий личность, заявление с указанием номера банковской карты и действующая индивидуальная программа реабилитации. Подать такое заявление можно как лично через филиалы Нижегородского отделения ФСС, так и через портал Госуслуг и МФЦ.

ФОТО: Александр Воложанин

К слову, электронный сертификат остается лишь одним из предложенных вариантов. У людей с инвалидностью по-прежнему есть возможность получить средство реабилитации через ФСС или приобрести его самостоятельно, получив затем компенсацию. Тем не менее, все большее число нижегородцев предпочитают именно электронный сертификат.

ФОТО: Александр Воложанин

- Наша организация существует уже 27 лет, и все эти годы мы активно сотрудничаем с Фондом социального страхования, - признается председатель НРООИ «Инватур» Андрей Буланов. – Электронные сертификаты появились совсем недавно, и некоторые поначалу с недоверием относились к этому проекту. Однако потом все оценили его достоинства – и инструмент очень понравился подопечным нашей организации. Важным его плюсом является возможность установить прямой контакт между человеком с инвалидностью и поставщиком. Благодаря этому он может задать все интересующие вопросы напрямую и быть уверенным в качестве товара. Многие люди уже получили современные средства реабилитации по этим сертификатам. Надеюсь, что и дальше это сотрудничество будет плодотворным.

ФОТО: Александр Воложанин

Впрочем, электронный сертификат не единственный перспективный инструмент получения дистанционных услуг. Свою эффективность уже показали такие проекты как Личный кабинет и «Социальный навигатор» ФСС.

- Благодаря сервису «Личный кабинет» работающие нижегородцы могут в любой момент отследить свои начисления и сроки выплат по больничным, - отметил заместитель управляющего Нижегородского регионального отделения ФСС Николай Соколов. – Здесь же размещена информация обо всех выплаченных работнику пособиях: по беременности, по уходу за ребенком и т.д. При этом все личные данные строго конфиденциальны. Чтобы пользователю было легче ориентироваться в услугах Фонда запущено мобильное приложение «Социальный навигатор». Это своеобразный путеводитель по всем выплатам и льготам ФСС, разделенный на тематические блоки. На данный момент это приложение скачали уже свыше 100 тысяч нижегородцев.

ФОТО: Александр Воложанин

В завершение круглого стола Сергей Доронин поблагодарил всех участников и представителей СМИ за внимание к социальным вопросам и новым инструментам Фонда социального страхования.

- Фонд социального страхования всегда открыт для взаимодействия с представителями СМИ и готовы отвечать на ваши запросы в самые короткие сроки, - отметил Сергей Доронин. – Благодарим всех за участие!