В Нижнем Новгороде снизился уровень безработицы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние месяцы уровень безработицы заметно снизился во всех регионах Приволжья. В среднем этот показатель варьируется от 1,6% до 3,9% Снизилась безработица и в Нижнем Новгороде.

- Безработица снизилась почти во всех регионах РФ, но при этом диапазон - значений уровня безработицы по-прежнему существенно отличается в разных субъектах РФ – от 1,6% в Ямало-Ненецком автономном округе до 28,4% в Республике Ингушетия, - говорится в исследовании, проведенном экспертами РИА Рейтинг. - Из 2,78 миллионов безработных, зарегистрированных по стране, 19,1% составляет молодежь в возрасте до 25 лет. Это чуть больше 530 тысяч человек. При этом доля безработных старше 50 лет составляет 18,8%.

По данным экспертов, в среднем россияне тратят на поиск работы около полугода. Однако в сельской местности найти подходящее место сложнее, чем в городе – здесь поиски могут занимать до года.

Среди приволжских городов самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Республике Татарстан – 2,2%. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее. В среднем на поиск работы здесь уходит чуть больше трех месяцев.

Следом в этом рейтинге идет Самарская область с уровнем безработицы 2,4%. Правда, на поиски нового места здесь придется потратить гораздо больше времени – свыше полугода. Пензенская, Саратовская, Нижегородская и Кировская области в устойчивых середнячках с уровнем безработицы от 3,6% до 3,8%. Поиски здесь занимают от 3 до 6 месяцев.

Замыкает рейтинг приволжских регионов Ульяновская область. Здесь уровень безработицы составляет 3,9%. Трудоустроиться здесь можно примерно за семь месяцев.

КОНКРЕТНО

Какой уровень безработицы в регионах ПФО

Республика Татарстан – 2,2% (3,5 месяцев)

Самарская область – 2,4% (6,3 месяца)

Чувашская республика – 2,7% (6 месяцев)

Республика Башкортостан – 2,8% (6,7 месяцев)

Оренбургская область – 3,1% (5,5 месяцев)

Удмуртская республика – 3,2% (6,9 месяцев)

Пермский край – 3,2% (8,7 месяцев)

Республика Мордовия – 3,2% (9 месяцев)

Республика Марий Эл – 3,4% (5,4 месяцев)

Пензенская область – 3,6% (5,7 месяцев)

Саратовская область – 3,6% (6,2 месяцев)

Нижегородская область – 3,8% (3,3 месяцев)

Кировская область – 3,8% (3,8 месяцев)

Ульяновская область – 3,9% (7,1 месяцев