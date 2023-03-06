Нижегородка Ульяна Костенко одержала победу в конкурсе «Юная Мисс Россия — 2023»

10-летняя нижегородка Ульяна Костенко стала обладательницей титула гран-при «Юная Мисс Россия — 2023». Фото: Ульяна Костенко Вконтакте.

10-летняя нижегородка Ульяна Костенко стала обладательницей титула гран-при «Юная Мисс Россия — 2023». Об этом счастливая победительница написала в социальных сетях.

Конкурс красоты проходил в рамках фестиваля моды и таланта «Russian Beauty 2023». Мероприятие проводилось в Москве в период со 2 по 4 марта. Известно, что конкурс был приурочен к 85-летию известного российского художника-модельера Вячеслава Зайцева.

Вручала медаль теле- и радиоведущая Анна Шатилова. Фото: Ульяна Костенко Вконтакте.

Юная Ульяна Костенко вместе с почетным титулом в категории «Teen» также удостоена золотой юбилейной медали В.М. Зайцева. Вручала медаль Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая Анна Шатилова.

- Эмоции зашкаливают!!! Даже не верится, что всё это происходит со мной. Я безумно рада и счастлива, - делится своими впечатлениями Ульяна Костенко.

Юная нижегородка не в первый раз становится победительницей конкурсов красоты. Фото:Ульяна Костенко Вконтакте..

Стоит отметить, что юная нижегородка не в первый раз становится победительницей конкурсов красоты. Ранее Ульяна Костенко завоевала титул «Великолепная Юная Мисс России Grand Prix Absolute 2023» также в категории «Teen».