Победа – это наше общее дело: как ЛДПР помогает стране в самый трудный для нее период

В России создано движение «Плечом к плечу». Об этом объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий:

«На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу»

Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех. Но как и в любом деле без трудностей не обходится. Досаднее всего, что палки в колеса вставляют люди, живущие в нашей стране - от до ищущих наживу коммерсантов, до высших должностых лиц.

«Мы, партия ЛДПР, помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте».

Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу», - уверенно заявлет Леонид Слуцкий.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

Сложно остановиться помогать

Так, группа друзей-нижегородцев решила собрать и передать нашим бойцам автомобиль для перевозки раненых. Для этого была использована легендарная шишига - ГАЗ-66. Русские умельцы не только дооборудовали ее всем необходимым, но и собрали большой гуманитарный груз, который отправился вместе с автомобилем в Донецк: генераторы, печки, рации, продукты, сигареты, лекарства, теплую одежду, коврики, спальники и иконы.

Вскоре ребята создали телеграм-канал «Козьма Минин» для совместной помощи фронту.

«Начав однажды помогать, бывает сложно остановиться. Поэтому мы решили не останавливаться и создали телеграм-канал. Большие свершения возможны только силами большого числа неравнодушных людей. Потребности в помощи со стороны тыла велики, поэтому призываем всех россиян присоединиться к нашему сообществу и помочь нашим ребятам», - говорят создатели телеграм-канала «Козьма Минин».

Тепло и свет - подарок для бойца

Отдыхающие реабилитационного центра «Витязь» в Дзержинске присоединились к Общероссийской акции взаимопомощи и в творческой мастерской центра организовали минифабрику по производству блиндажных свечей для наших бойцов.

«У парней, которые воюют на Донбассе, бытовые условия далеко не курортные. Как в зимних окопах разогреть перловку с тушенкой, отогреть замерзшие руки, даже элементарно носки посушить? Чтобы помочь военным, мы делаем блиндажные (окопные) свечи. Они горят 2-4 часа, освещают, дают тепло и служат мини-печкой, на которой можно разогреть обед. Давайте делать все, чтобы ускорить победу, и наши ребята быстрее вернулись домой», - говорят добровольцы.

Всем миром

Также нижегородцы отправили в зону СВО носки, шапки и шарфы, а нижегородские пасечники отправили еще и мед. Кроме того, ко Дню защитника Отечества нижегородские школьники подготовили военнослужащим поздравительные письма и открытки. А Городецкие активистки шьют для прифронтового госпиталя постельное белье и одежду для раненых. Большинству участниц клуба «Золотой возраст» городецкого Дома культуры «Северный» за 70 лет. Их всегда объединяла активная жизненная позиция. Узнав о том, что прифронтовому госпиталю в Белгородской области требуются белье и перевязочные материалы для раненых, они бросили клич о сборе ткани и принялись за работую.

«Случилась беда, и мы все объединяемся. Всем, кто откликнулся, спасибо и земной поклон», – говорят женщины.

Победа – это наше общее дело

«Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», - заявляет Слуцкий.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.