Хотел жениться, а её отец не разрешил: Родственники известного тамбовского бизнесмена похитили 18-летнюю красавицу и привезли её в Нижний Новгород

Один из них задержан, а двое других объявлены в Федеральный розыск. Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

История, напоминающая сюжет из фильма «Кавказская пленница», развернулась в середине ноября в Тамбове, где трое мужчин похитили 18-летнюю девушку ради женитьбы. Много времени на поиски похитителей не потребовалось, следы привели в Нижегородскую область.

Как оказалось, молоденькую девушку украл её 20-летний несостоявшийся жених. Молодой человек не смог вынести отказа и решился похитить девушку, в этом деле ему помогать взялся его отец и старший брат. Все вместе днём 18 ноября они нагрянули в квартиру на улице Покровской Тамбова и силой увезли девушку. Происходящее попало на запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, и вскоре ролик разлетелся по социальным сетям. На кадрах видно, как двое мужчин выбегают из подъезда, удерживая на руках девушку, и скрываются в неизвестном направлении.

Разгневанный отец девушки поначалу пытался отыскать дочь своими силами и, вооружившись автоматом, нагрянул в кафе, принадлежащее предполагаемым похитителям. Правда, стрелять не стал, а ограничился погромом. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина бьет витрины, прорывается в кухню – однако хозяев так и не находит. В этот же день родственники похищенной обратились в полицию и девушку начали активно искать.

– Ориентировки были разосланы по всей области, а также в соседние регионы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Тамбовской области. – В кротчайший срок личности подозреваемых в похищении девушки были установлены. Один из них задержан, а двое других объявлены в Федеральный розыск.

Девушка нашлась через несколько дней в Нижегородской области. Она смогла убежать от похитителей и обратилась за помощью к полицейским. В результате отвергнутого жениха смогли задержать и заключить под стражу, а его брат и отец бросились в бега. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

Сама девушка не пострадала и уже находится дома.

Вскрылась и другая любопытная информация – мужчины, похитившие девушку, оказались родственниками известного тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна.

– Еще в 2020 году его осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание так и не понес — его местонахождение неизвестно и по сей день, – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Джамал Шамоян признан виновным в четырех эпизодах мошенничества. Суд заочно приговорил его к 6 годам колонии.

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