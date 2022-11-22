Нижегородца будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб подросток

Автомобиль был неисправен, а пассажир не пристегнут. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

30-летнего жителя Нижегородской области обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, роковая авария произошла в ночь на 23 июня текущего года.

- 30-летний мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки ВАЗ 21065 с неисправным рулевым управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание автомобиля, в результате чего не пристёгнутый ремнем безопасности 17-летний пассажир выпал из него на обочину, где его в последующем придавило транспортное средство, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии юноша погиб. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, помимо водителя в автомобиле находилось четверо пассажиров. По всей видимости, остальные травм не получили. В ту роковую ночь ВАЗовская «шестерка» двигалась от Шахуньи в направлении пригорода, где располагаются деревни Петрово и Малая Пристань.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Предполагаемого виновника поместили под стражу. Свою вину он полностью признал. В настоящее время расследование уже завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.