Неизведанные места нижегородского края: Оранский монастырь. ФОТО: Оранский мужской монастырь.

Оранский Богородицкий мужской монастырь находится совсем недалеко от Нижнего Новгорода. С момента его создания насчитывается уже почти 400 лет. И все это время его история окутана множеством тайн и преданий.

Основание

Место, где сейчас находится обитель, с давних пор овеяно легендами. В прежние времена Славенова гора была окружена непроходимым лесом, в котором жили мордовские племена. На тот момент они еще были язычниками и приносили кровавые жертвы языческим богам.

Сам же Оранский мужской монастырь был основан в 1634 году нижегородским дворянином Петром Глятковым. Прослужив много лет на военной службе, он после выхода в отставку целиком посвятил себя религии: сначала заказал список иконы Владимирской Богоматери, а затем и вовсе решил построить новый храм. Поводом для этого послужил диковинный сон, который он трижды увидел за время Великого поста – будто стоит он на горе, а голос с неба призывает его построить здесь храм. Сразу после Пасхи мужчина отправился на поиски той самой горы. По преданию, еще на подходе он увидел огонь на Славеновой горе и понял, что именно ее видел во сне. Подойдя ближе, он понял, что это вовсе не огонь, а уходящий в небеса столп света. Позднее разрешение на строительство храма дал патриарх Иосаф.

Первый деревянный храм на этом месте был построен буквально за несколько месяцев. Его главной реликвией стал список с той самой чудотворной иконы Владимирской богоматери. Спустя некоторое время боголюбивые старцы во главе с иеромонахом Феодоритом построили вокруг храма деревянные кельи, где и поселились. Так обычная церковь стала монастырем. В 1720-х годах деревянный храм сменился каменным. Вблизи церкви была устроена каменная колокольня, а около монастыря было проведена каменная стена. В 1875- году при монастыре была основана ремесленная школа, где в течение трех лет обучал местную детвору сапожному, портняжному и столярному мастерству.

История в XX веке

С приходом к власти большевиков монастырь был разграблен, а его настоятель Августин расстрелян. В здании монастыря в разные годы располагались различные учреждения: дом престарелых, университет, народный театр, фабрика. В 1939 году монастырь стал убежищем для интернированных иностранных послов и членов их семей. А в 1942-м году здесь открылся секретный лагерь для военнопленных Оранки-74. Здесь содержались румыны, немцы, австрийцы, французы, итальянцы, испанцы и многие другие. Среди немецких военнопленных было немало высоких чинов. В частности, именно здесь содержался генерал Фридрих фон Паулюс. Среди военнопленных оказалось немало представителей мирных творческих профессий, поэтому находясь в плену, они занимались резьбой по дереву, делали деревянные игрушки, санки, шкатулки. Иногда руководство лагеря даже разрешало им устраивать концерты. По разным оценкам, в лагере содержалось до 12 тысяч военнопленных. Одновременно с этим для военнопленных проводились лекции по русской культуре и литературе. По сути, этот лагерь стал своеобразной школой перевоспитания. После закрытия лагеря в 1949 году здесь была открыта школа для трудных подростков. Возродился монастырь только в 1993 году.

Чудеса

- С самого начала главной святыней монастыря являлась икона Владимирской богоматери. Спустя всего полгода после основания она начала мироточить, а затем и исцелять прихожан храма. Только за первый год благодаря ей исцелились больше 130 верующих: слепые прозревали, больные горячкой вставали на ноги. Православной церковью было проведено тщательное расследование, которое полностью подтвердило факты чудесных исцелений.

- В 1771 году благодаря Оранской иконе Божией матери удалось спасти Нижний Новгород от моровой язвы. После крестного хода с этой иконой эпидемия пошла на спад. После этого подобные службы и крестные ходы стали ежегодными, а весть о чудесной иконе разлетелась далеко за пределы Нижегородской губернии.

Что посмотреть?

- На территории монастыря располагается несколько крупных храмов, среди которых: храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, соборный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери и храм святителя Афанасия, Патриарха Цареградского.

- 12 декабря 2013 года митрополит Георгий совершил чин Великого освящения храма в честь святых апостолов Петра и Павла. Затем была освящена новая монастырская колокольня.

- 26 ноября 2016 года здесь был открыт надвратный храм в честь преподобного Нектария Киево-Печерского Великим чином.

Как добраться?

- Если вы решите ехать на автобусе, то добраться сюда можно с пересадкой в Богородске. До Богородска – на автобусе с автовокзала «Щербинки». Затем в Богородске на автостанции следует пересесть на автобус №115 Богородск – Оранки.

- Однако удобнее ехать сюда на автомобиле. По Богородской трассе нужно доехать до поста ДПС перед поворотом на Богородск. От поста ехать по по трассе на Павлово. Через 8 км будет перекресток, где нужно повернуть налево по указателю на Оранки.