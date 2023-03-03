Клубный дом «Резиденция» возводят в центре Нижнего Новгорода

Клубный дом «Резиденция» появится на улице Белинского в Нижнем Новгороде. В настоящее время уже начато строительство первой очереди. Сдача объекта запланирована на I квартал 2025 года, но у нижегородцев уже есть возможность приобрести квартиры в ипотеку на выгодных условиях.

Проектом предусмотрено возведение двух многоквартирных домов бизнес-класса переменной этажности. Каждый из них разделен на 4 секции высотой от 7 до 13 этажей. Всего предусмотрено 324 квартиры, площадь которых составляет от 37 до 101 квадратного метра. Так, например, в первом доме 180 квартир, в том числе 32 однокомнатных, 84 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и 16 четырехкомнатных. Жилые помещения проектировались с учетом образа жизни людей. Где-то жильцам нужно больше пространства, а где-то можно обойтись меньшим количеством квадратных метров. С целью максимально угодить многообразию вкусов и предпочтений, специалисты продумали различные виды планировочных решений.

- Мы постарались сделать огромный выбор планировочных решений — и с балконами, и с лоджиями, есть стандартные квартиры, где кухня отдельно от гостиной, есть варианты «кухня + гостиная», есть варианты с гардеробными и без. Такого большого разнообразия мы не видим у застройщиков в Нижнем Новгороде на данный момент, - рассказала начальник отдела маркетинга, рекламы и продаж компании Yunika Анна Кетова.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой, их стоимость начинается от 7,5 млн рублей, а стоимость квадратного метра составляет порядка 190 тысяч рублей.

Для удобства и безопасности жильцов предусмотрен закрытый зонированный двор, а также подземный паркинг с келлерными — специальными помещениями для хранения инвентаря — велосипедов, скутеров и иных спортивных принадлежностей, которые зачастую занимают много места на балконе или лоджии.

Как объяснили представители компании-застройщика, покупателям квартир желательно еще на стадии строительства озаботиться вопросом приобретения машиномест и помещений для хранения, потому что на всех их может не хватить.

В числе особенностей, которые выделяют этот клубный дом на фоне других, застройщик отмечает концептуальное благоустройство придомовой территории, эко-зону с ландшафтным озеленением, архитектурную подсветку, применение современных дизайнерских решений при оформлении общих пространств и внедрение системы «Умный дом».

Отдельного упоминания заслуживает придомовая территория, которая удобно поделена на несколько отдельных, но связанных между собою частей — зону отдыха и релаксации, амфитеатр, спортивные зоны для подростков и родителей с детьми, а также общее пространство для жителей дома, где они могут собраться и обсудить бытовые вопросы.

Архитектурные решения выгодно подчеркнет подсветка фасадов, работа над которой была доверена талантливым светотехникам из Нижнего Новгорода. За их плечами успешно реализованные проекты по размещению архитектурной подсветки на фасаде театра драмы имени Горького, Доме народного единства и других знаковых объектах в городе. Помимо освещения фасада предполагается разноуровневая подсветка во дворе, которая сделает его не только безопасным, но и привлекательным даже в темное время суток.

Над эко-зоной также трудились ведущие ландшафтные специалисты, реализовавшие множество успешных проектов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. Покупатели квартир обязательно оценят тенистые аллеи с кустарниками и вечнозелеными растениями, по которым можно будет прогуляться в течение дня.

Не менее скрупулезно был продуман дизайн общедомовых пространств, где жильцам тоже должно понравиться.

Примечательно, что «Резиденция» - первый, но не единственный проект компании Yunika в нашем городе. Компания специализируется именно на непростых участках, требующих плотной работы с администрацией и местным населением. Так, например, для реализации проекта на улице Белинского потребовалось расселить 19 многоквартирных домов с учетом всех пожеланий жильцов. Объем инвестиций со стороны компании с учетом проведения аукционов и затрат на расселение ветхого жилья составил порядка 500-600 млн рублей, а общий объем финансирования с учетом средств банка Дом.РФ составил 3,3 млрд рублей. Столь весомый объем вложений говорит об уверенности застройщика в конечном результате.

- Знаем, что у покупателей есть определенная доля скептицизма ввиду того, что в регион заходили другие компании-застройщики и не у всех получалось. Можете быть уверены, дома обязательно будут достроены, - резюмировал генеральный директор компании Yunika Александр Сазонов.

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