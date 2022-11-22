Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 ноября 2022 12:20

В Нижнем Новгороде разыскивают водителя, который сбил 15-летнюю школьницу на «зебре»

Девочка находится в медучреждении
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Сейчас ищут очевидцев ДТП.

Сейчас ищут очевидцев ДТП.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Случай вопиющего беспредела произошёл в Нижнем Новгороде, где 15-летняя школьница пострадала под колесами автомобиля. Рано утром девочка, как и обычно, шла на уроки в школу, а когда стала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, на неё вдруг наехала машина.

Произошло всё в 07:32 утра недалеко от дома №2 «г» по улице Космонавта Комарова в Ленинском районе. Школьница переходила четырехполосную дорогу с двухсторонним движением. Машина, ехавшая со стороны улицы Космонавта Комарова в сторону проспекта Ленина в крайнем ряду, притормозила и пропустила пешехода, а вот водитель «Лады Калины» в соседней полосе не затормозил и сбил подростка.

– После наезда водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время подросток находится в медицинском учреждении, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Теперь полиция ищет водителя, который наехал на школьницу и уехал прочь. Нижегородцев, которые видели ДТП или чьи видеорегистраторы записали данное происшествие, просят обратиться по телефонам: 268-61-80 или 8-960-183-80-02.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ДТППроисшествия: ДТП