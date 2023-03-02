Нижегородские ученые изобрели способ перемещения многотонных грузов с помощью ветра. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

Нижегородские ученые из Центра трансфера технологий ННГУ имени Лобачевского изобрели новый способ транспортировки многотонных грузов за счет скорости ветра на больших высотах. Благодаря этой разработке можно будет отказаться от использования подъемных кранов, платформ и причалов.

- Согласно расчётной модели, система позволит поднимать и перемещать грузы массой до 30 тонн без использования подъёмных кранов, платформ и причалов, - рассказали ученые. - В 2022 году разработка получила патент на изобретение.

На удивление сама изобретенная модель транспортировки довольна проста. Для подъема груза скорость ветра должна достигать 30-50 километров в час. Для этого груз на аэростате с гелием необходимо поднять на высоту не менее километра от земли. Затем по принципу маятника с помощью лебёдок и подъёмного блока груз переносится на берег или борт судна.

- Одно из главных условий работы системы – оболочка аэростата в форме тарелки, - отметил соавтор разработки, ведущий научный сотрудник Центра трансфера технологий ННГУ Владимир Пальцев. - Она обеспечит увеличенную грузоподъёмность и устойчивость. Модель экономична и проста, она не требует дополнительных платформ, судов для перевозки или причала. Для управления установкой необходимо участие всего трёх человек.

По словам ученых, эта разработка будет незаменимой на тех участках, где нет необходимой инфраструктуры. При этом доставить груз нужно в максимально короткие сроки.

- Учитывая огромную протяженность морской границы и множество рек, беспортовая погрузка-разгрузка судов особенно актуальна для России. Также технология может быть востребована в странах Юго-Восточной Азии и Океании, - уверен Владимир Пальцев. Особый интерес к разработке проявили представители арабских стран. Сейчас мы планируем создать прототип и продвигать разработку на отечественном и иностранных рынках.

КСТАТИ

Разработка нижегородских учёных отмечена золотой медалью на конкурсе изобретений 13-й Международной выставки изобретений на Среднем Востоке. Мероприятие проходило 12-15 февраля 2023 года в Кувейте с участием представителей науки, власти и бизнеса стран Среднего Востока, СНГ, Европы и Африки.