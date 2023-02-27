«Зашла погреться и подружилась с местным котом»: Лиса поселилась в подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде

Лиса пробралась в подъезд дома в поселке Дубравный
Фото: Предоставлено героем публикации
Нижегородцы стали свидетелями необычного знакомства домашнего кота с лисой.
Патрикеевна пробралась в подъезд дома в поселке Дубравный. Она подбиралась на помойке, а в подъезд ее загнали собаки. Об этом в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры» сообщают очевидцы.
В социальных сетях жители региона разделились на два лагеря.
– А потом хозяева этой подружки бешенством заболеют случайно, – пишет пользователь соцсетей.
Многие в этой ситуации стали переживать за кота и даже называли его лисьим ужином.
Однако кот после дружбы с лисой остался жив.
– Не съела она Тихона, – отмечает соседка хозяев кота.
Другие же, наоборот, удивлялись произошедшему и отмечали красоту лисицы.
Кроме того, жительница дома пишет, что ее муж увидел рыжую гостью, когда шел на работу. Лиса не стала на него набрасываться, а забилась от страха в угол.
Лиса забилась от страха в угол
Фото: Предоставлено героем публикации
Очевидцы предполагают, что пушистая лиса была домашней. Животное могло сбежать и потеряться или вовсе лису могли выбросить.
Лисица пробыла в подъезде не меньше 20 минут.
Чтобы узнать о возможной судьбе рыжей плутовки, мы отправили запрос в региональное Министерство экологии.
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