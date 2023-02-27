Последствия снегопада в Нижнем Новгороде 27 февраля 2023: Подтопленные улицы, дорожная техника и наледь на крышах

В Нижнем Новгороде устраняют последствия снегопада 27 февраля Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нынешняя зима преподносит нижегородцам сюрприз за сюрпризом – ледяные дожди сменяются аномальными морозами, рекордные снегопады – неожиданными оттепелями. Вот и последние дни зимы не обошлись без приключений. На этот раз нижегородцев настиг снегопад, после которого тут же подпило нижнюю часть города.

- В последние дни февраля погода в Нижнем Новгороде меняется очень быстро. В ночь на воскресенье подрядчики просыпали улицы противогололедными материалами, а потом устраняли последствия снегопада и чистили улицы. После резкого потепления в течение дня рабочие в районах нижней части города откачивали воду, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. - Одновременно с этим продолжилась работа по очистке крыш и козырьков, с которых возможен сход снега из-за плюсовой температуры. При этом уже в ночь на понедельник снова ожидается похолодание, после которого на дорогах возможен гололед.

В связи с такими перепадами нижегородцев просят быть особенно внимательными на дорогах и не подходить близко к крышам домов.

- Не ходите под крышами вплотную к зданиям, с которых возможен сход наледи и снега. А также напомните о правилах безопасности своим детям. В случае если вы заметите на крыше скопление снега, просим сообщить об этом в АТИ или в ГЖИ,- подчеркнули в администрации города.

Сразу после начала непогоды на улицы вышли дорожные и коммунальные службы. Больше всего работы для них нашлось в нижней части города, где пришлось применять водооткачивающую технику.

- Кровли жилых домов в Автозаводском районе расчищают от снега и наледи. Водооткачивающая техника работает на улицах 6 микрорайон, Челюскинцев, Раевского, Переходникова, Героя Прыгунова и других, - сообщил глава района Александр Нагин. - Расчистка тротуара идет на улицах Советской Армии, Лескова, Политбойцов, Строкина и других. Одновременно расчищают внутриквартальные проезды на улице Краснодонцев, Героя Смирнова, Дьяконова, проспекте Молодежный.

А вот в центре города все силы были брошены на борьбу с гололедицей. В частности, в Нижегородском районе проводится круглосуточный мониторинг и периодическая обработка улиц противогололедными материалами.

- В первую очередь внимание уделяется остановкам общественного транспорта, лестничным сходам и пешеходным мостам, - отметил и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов. - Снег вывозят на улицах Звездинка, Нестерова, Короленко, Арзамасской, Кожевенной, Рождественской, набережной Федоровского и площади Горького. В связи с потеплением дорожные службы держат наготове водооткачивающую технику, управляющие компании чистят крыши многоквартирных домов от снега и сосулек.

КСТАТИ

В эти дни погода добавила хлопот и спасателям. Из-за внезапного потепления им пришлось снимать с льдины сразу 13 незадачливых рыбаков. ЧП произошло вблизи деревни Большие Могильцы Балахнинского района.

- 25 февраля около 13:00 поступило тревожное сообщение о том, что со льда реки не могут выбраться люди. К месту происшествия незамедлительно был направлен аварийно-спасательный отряд Балахны, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Всего в спасательной операции было задействовано 5 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 1 человек, 1 единица техники, - рассказали в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

На катере спасатели доставили на берег 13 мужчин. Как отметили в ведомстве, медицинская помощь спасенным не потребовалась. Причиной происшествия стал подъём уровня воды в реке, из-за чего мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег.