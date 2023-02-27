Масленицу и День белого медведя отметили в зоопарке «Лимпопо». Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Двойной праздник отметили в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в минувшие выходные – Масленицу и День белого медведя. По традиции все животные в этот день получили праздничные угощения. Самым популярным блюдом стали блины.

По традиции все животные в этот день получили праздничные угощения. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- По доброй традиции зиму мы провожаем вместе с нашими посетителями и с нашими многочисленными обитателями, тем самым ускоряя приход долгожданной весны, - признался генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин. - Готовя угощения для наших питомцев, мы учитываем сбалансированность рациона и их вкусовые предпочтения.

Самым популярным блюдом стали блины. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Так, блины готовятся по специальной рецептуре: за основу берутся овсяная мука и отруби, а из состава полностью исключены сахар и соль. Ну, а при подаче блюда мы уделяем особое внимание вкусовым пожеланиям самих обитателей: например, белой медведице Аяне добавляем красную рыбу, а копытным сервируем блюда листьями салата, морковью, кабачками и яблоками.

Свою порцию вкусняшек в этот день получили альпаки, белорукие гиббоны, пятнистые олени, равнинные тапиры, зубры. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Свою порцию вкусняшек в этот день получили альпаки, белорукие гиббоны, пятнистые олени, равнинные тапиры, зубры и, конечно, главная героиня праздника – белая медведица Умка-Аяна. А вот некоторым обитателям зоопарка пришлось отмечать масленицу не с блинами, а со своими любимыми лакомствами.

Бенгальскому тигру Барсику блины совсем не интересны. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Бенгальскому тигру Барсику блины совсем не интересны, - признались сотрудники зоопарка. – Поэтому для него приготовили отдельный подарок в виде подвешенной на специальное приспособление говяжьей ноги. Дабы заполучить добычу, Барсик мастерски продемонстрировал все свои охотничьи инстинкты, запрыгнув на столб и отведав мясное угощение.

Полюбоваться показательным кормлением в этом день могли все посетители зоопарка. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Полюбоваться показательным кормлением в этом день могли все посетители зоопарка. К слову, те из них, кто пришли в зоопарк в белых нарядах, получили билеты за полцены. Так здесь отметили День белого медведя.