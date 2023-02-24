Подкладывает под дверь кукол вуду: Неизвестная ведьма в капюшоне несколько лет пытается сжить со света нижегородку

Светлана уже два года с осторожностью открывает дверь квартиры Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Жительница Нижнего Новгорода Светлана уже два года с осторожностью открывает дверь квартиры. На пороге она может обнаружить куклу вуду, землю, крест с черными нитками и другие предметы ритуальной магии. Так о себе дает знать неизвестная женщина в капюшоне.

– Уезжаю в другой город. Мне звонят соседи. Говорят: «Светлана, у тебя на черной нитке висит куриная лапа». Эта лапа весела неделю, пока я не приехала, – сообщает нижегородка в сюжете телепрограммы «Кстати» от 22 февраля.

Ритуальные предметы и обряды

Кроме куриной лапы и земли, на пороге квартиры Светлана находила иголки, горсть изюма, еловые ветки и небольшие кресты. Неизвестная проникает в подъезд по ночам. Никто из соседей ее ни разу не видел. Как она открывает дверь подъезда, пока неизвестно.

На пороге квартиры Светлана находила иголки ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Светлана после очередного обряда неизвестной поставила камеру напротив своей двери.

– В 3.20 поднимается медленно женщина во всем белом. Минут 10 она исполняла какие-то ритуальные действия. Были следы от воска, то есть она жгла свечи, – отмечает Светлана.

Светлана находила и небольшие кресты ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Камера также зафиксировала лицо неизвестной. Она, вероятно, надела маску, так как были видны только глаза.

Кроме того, в одни из дней, когда Светлана возвращалась домой из поездки, она увидела, что порог облит кровью. Это было в День усопших.

Камера зафиксировала лицо неизвестной ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Причиной могла стать любовь

Светлана предполагает, что неизвестная колдунья может быть бывшей подругой ее мужчины.

Светлана предполагает, что неизвестная колдунья может быть бывшей подругой ее мужчины ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

Четыре года назад, по мнению Светланы, колдунья выдавала себя в социальной сети за некого Александра и под его именем общалась с ней. Александр заказывал для нижегородки букеты цветов и подарки.

– Спустя пол года этот человек придумывает историю. Якобы он подъезжает к моей работе вечером, чтобы, наконец, встретиться. И вдруг он видит, что я сажусь в машину к другому человеку. Номер и марку авто он мне говорит. И называет имя этого мужчины, – рассказывает нижегородка.

После этого женщина нашла в замочной скважине двери записку со словами «Он вернулся к жене».

Мужчина Светланы рассказал ей, что под видом Александра скрывается его бывшая женщина, преследовавшая его повсюду.

Магия и технологии

Случаи прихода неизвестной к квартире Светланы с «подарками» ритуального характера происходят обычно после того, когда жертва созванивается или встречается со своим мужчиной.

– Чем она владеет? Как она может вообще это знать? Такое чувство, что она даже переписку всю знает. У нее даже есть такие полномочия, где она может прослеживать передвижения его машины и телефон, – добавляет Светлана.

После очередного обряда женщина поставила камеру напротив своей двери ФОТО: скрин сюжета телепрограммы «Кстати»

По мнению нижегородки, колдунья может проживать в Сормовском районе.

Светлана подавала заявление в полицию. Но участковый с ней за два месяца так и не связался. Когда она позвонила в участок сама, то услышала, что ее дело было закрыто.

– Что ты хочешь? Отстань, пожалуйста, у меня внуки растут. То, что ты делаешь, это в такие великие праздники тебе вернется, – обращается Светлана к неизвестной.

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