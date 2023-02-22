Превысил скорость и влетел в автобус: семь человек пострадали в лобовом столкновении «ГАЗели» и автобуса в Нижегородской области

Серьезная авария произошла в городе Павлово Нижегородской области днем 22 февраля. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла в городе Павлово Нижегородской области днем 22 февраля. Там водитель «ГАЗели» превысил скорость и влетел в рейсовый автобус ПАЗ. Среди пострадавших оказались шесть пассажиров и сам водитель грузовика.

Известно, что столкновение произошло около 13:10 на улице Аллеи Ильича в районе дома №48. Водитель грузового автомобиля двигался в сторону Павлова от автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Не справившись с управлением, грузовой автомобиль на скорости влетел в автобус с пассажирами.

- Водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением. В результате произвел выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии 37-летний водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Павловской ЦРБ. Еще шесть пострадавших, в том числе три 17-летних подростка, направлены на амбулаторное лечение с лёгкими травмами.

- Трое пострадавших были доставлены бригадами скорой медицинской помощи с места ДТП, четверо – позже обратились в Павловскую ЦРБ самостоятельно, - сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов.