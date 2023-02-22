Опубликована программа мероприятий на Масленицу в Нижнем Новгороде 26 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленичная неделя в разгаре, впереди длинные выходные, и многие уже начинают планировать свой досуг на воскресенье, ведь именно в этот день проходят основные народные гуляния: проводы зимы и сжигание чучела. В Нижнем Новгороде в этот день праздничные мероприятия пройдут на разных площадках, в разных районах города.

Нижегородский кремль

На Ярмарочной площади у Никольской башни с 12:00 до 16:00 пройдет большой праздник по случаю Масленицы. Сказочные персонажи, герои русских старинных былин расскажут о традициях и будут развлекать гостей хороводами, конкурсами, народными танцами и песнями. А специально приглашённый гость праздника - ростовая кукла Бурый мишка заключит в объятия всех желающих и попозирует для фотографий. Юных посетителей ждут сладкие угощения - вкусная выпечка и горячие блины.

Парки

Зарядиться праздничным настроением в этот день можно будет во всех крупных парках города. В парке «Швейцария» с 11:00 до 15:00 состоится анимационно-развлекательная программа с играми и конкурсами. Нижегородцев также ждут экскурсии и концерт.

В парках «Дубки» и «Светлоярский» праздник пройдет с 13:00 до 16:00. Запланировано выступление вокальных и танцевальных коллективов и кавер-групп, детская анимация, «Молодецкие забавы» — конкурсная программа для взрослых, ростовые куклы, ходулисты, аниматоры, фаер-шоу, а также сожжение чучела.

В Автозаводском парке с 12:00 до 19:00 в воскресенье пройдет большая праздничная программа «Гуляй, душа русская!». На сцене выступят творческие коллективы, в детском городке «Чиполлино» пройдет программа для самых маленьких нижегородцев, а на сухом озере состоятся молодецкие забавы, фаер-шоу и сжигание чучела.

В парке им. 1 Мая Масленицу будут отмечать с 11:00 до 19:00. Откроет программу концерт группы «Юг» на центральной площадке. Также запланированы районный конкурс частушек, игровая программа и блинные соревнования, выступления творческих коллективов. В 15 часов всех ждут танцы под самую зажигательную музыку. В 14:00 состоится традиционное лазание на столб, в 15:00 - сжигание чучела.

В Сормовском парке праздник начнется в 12:00. В программе масленичные забавы для детей и взрослых, выступление вокальных и танцевальных коллективов, призы и подарки для гостей праздника. Сжигание чучела состоится в 16:00.

Заповедные кварталы

Праздничная программа в квартале Церкви Трех святителей начнется в 13.00. Гостей ждут спортивные состязания, экскурсия-спектакль «Что с Фанечкой было» (6+), интерактивная прогулка «Изнанок Трехсвятского квартала» (18+) и иммерсивная прогулка «Роман в письмах» (16+). Нижегородцы поближе познакомятся с историей этого места и узнают много интересных фактов. Конечно, не обойдется без самовара и блинов.

Нижегородская ярмарка

На ярмарке с 23 по 26 февраля с 10 утра до 20 часов вечера будут проходить различные мастер-классы, работать фудкорт, карусель, пройдут посиделки у печи. Провести время весело и с пользой приглашают на программу "Выходные на Ярмарке".