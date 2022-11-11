Вазу Юрия Гагарина «Космос» продают в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей

Ваза была изготовлена членом союза художников СССР легендарным мастером Владимиром Филатовым. Фото: Авито.

Вазу «Космос», принадлежавшую Юрию Гагарину, выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Как сообщает продавец, эта ваза была изготовлена членом союза художников СССР легендарным мастером Владимиром Филатовым в 1956 году, а затем была подарена первому космонавту Юрию Гагарину в ходе церемонии вручения ему государственной награды за первый полет в космос 12 апреля 1961 года.

Позже в 1963 году Филатов изготовил еще одну такую же вазу для запасников музея Хрусталя в городе Гусь-Хрустальный. Подлинная же ваза, которую держал в руках сам Юрий Гагарин, как сообщает автор, ранее хранилась в семье именитого летчика-космонавта, а теперь выставлена на продажу.

- Ваза «Космос» примечательна во многих отношениях. Ее форма не имеет аналогии. Даже трудно назвать ее вазой. Художник нарочито делает ее как бы неустойчивой, фрагментальной. Перед нами будто бы осколок от вазы. Это само по себе уже навевает ощущение необычности. А разве полет человека в космос обычное явление? Однако автор не останавливается на этом. Он тщательно продумал форму и сделал ее выразительной Острые лучи, расходящиеся от центра, символизируют стремление ввысь, - написал автор объявления.

К слову, уникальный артефакт может быть приобретен и частным лицом, и государственной организацией посредством торгов. Соответствующие регистрации на порталах у продавца имеются. Кроме того, он готов поторговаться или рассмотреть обмен на предметы искусства, возможна доставка в другую страну.