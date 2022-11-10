Двое жителей Нижнего Новгорода продали арендованную ими иномарку в Челябинск

С целью продажи иномарку отогнали в Челябинск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое жителей Нижнего Новгорода признаны виновными в совершении крупного группового мошенничества, связанного с продажей автомобиля. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Злоумышленники заранее договорились похитить автомобиль, чтобы использовать в своих целях.

- Они заключили договор аренды автомобиля марки «Hyundai Solaris», одновременно разместили в сети «Интернет» объявление о его продаже. После чего перегнали автомобиль в город Челябинск, где продали иным лицам, заявив в местный отдел полиции об угоне автомобиля, - уточнили в пресс-службе ведомства.

План точный, как швейцарские часы: машину продали, деньги получили, заявили о краже и отвели от себя подозрение. Довести его до конца наши герои не смогли. В разговоре с полицейскими один из сообщников «раскололся» и честно рассказал, как все было на самом деле. В итоге свою вину пришлось признать и второму участнику махинации. Ущерб от их действий составил 900 тысяч рублей — ровно столько стоила иномарка, с помощью которой они пытались незаконно разбогатеть.

По решению суда один из соучастников — ранее судимый мужчина получил 4 года колонии. Его напарник, который не был замечен за преступлениями в прошлом, получил 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.