Проносил телефоны и писал положительные характеристики: Экс-сотрудник нижегородской колонии станет заключенным за взятки

Взятки получал с 2018 по 2021 год. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сюрреалистичная история приключилась на Бору в Нижегородской области, где суд признал бывшего начальника отряда исправительной колонии №11 виновным во взяточничестве и мошенничестве. Теперь мужчине предстоит провести ближайшие 7 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Как оказалось, с 2018 по 2021 год сотрудник ИК проносил на территорию колонии мобильные телефоны и флешкарты для осуждённых. Также За свои «усилия» он получал деньги от посредников. Мужчина также не привлекал к ответственности заключённых, нарушающих дисциплину. А когда рассматривались вопросы об условно-досрочном освобождении некоторых заключённых, начальник ИК предпочитал скрывать информацию о проступках в тюрьме.

Один раз мужчина получил 12 тысяч рублей за то, что пообещал пронести заключенному телефон, но в итоге так его и не передал в руки осуждённого.

Взятка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Всего сумма семи эпизодов взяток превысила 845 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Задержали начальника отдела исправительной колонии №11 с поличным. Так, 28 ноября 2021 года, мужчина сидел в автомобиле «Kia Sorento», припаркованном на улице Степана Разина на Бору, после получения очередной взятки. На этот раз в его руки попали 160 тысяч рублей за то, чтобы он в интересах заключенного подготовил положительную характеристику для условно-досрочного освобождения. После заключения «сделки» мужчину задержали.

Экс-сотрудника колонии признали виновным по статьям: «Получение взятки в крупном размере» (2 эпизода), «Получение взятки» (4 эпизода) и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

– Фигурант дела уволен из органов ФСИН. На время расследования он был заключен под стражу, – рассказали следователи.

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