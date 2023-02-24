С сомом, селедкой или артишоками: нижегородские шефы дали советы по приготовлению топовых масленичных блинов и начинок к ним

Нижегородские шефы рассказали, как приготовить самые вкусные блины. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Масленичная неделя уже началась и нижегородские хозяюшки во всю размышляют, какими кулинарными шедеврами удивить гостей за праздничным столом. Во главе традиционного масленичного стола были и остаются блины. Сытные и в дырочку, румяные и диетические — существует великое множество рецептов одного и того же блюда, а от обилия начинок разбегаются глаза. Чтобы не потеряться в этом многообразии, корреспондент «КП-Нижний Новгород» обратился за авторитетным мнением к специалистам в этой области. Шефы Андрей Сулима и Светлана Шилова раскрыли секреты самых вкусных блинов и топовых начинок к ним, которыми можно угодить самым взыскательным вкусам.

На молоке или на воде?

Вроде бы простое блюдо — блины, а сколько всяких мнений о том, как их готовить. На эту тему в кулинарных пабликах разгораются нешуточные споры. Сродни шекспировскому «быть или не быть» люди рассуждают на тему «на молоке или на воде». Однозначного ответа на эту тему нет даже у мастеров в этом деле.

Так, именитый нижегородский шеф-повар, создатель собственной кулинарной студии Андрей Сулима уверенно отвечает — самые вкусные блины получаются именно на молоке и с использованием дрожжей:

- Если сравнивать русские старинные рецепты, то блины делали всегда на дрожжах, а блинчики без дрожжей. На молоке, конечно, вкуснее, чем на воде. Узорчатыми блины получаются не из-за воды, а из-за самих пропорций.

Правильно подобранные продукты — один из определяющих факторов в приготовлении блюда. Можно сколь угодно упрощать себе задачу и набирать все в ближайшем супермаркете по акции и скидочным картам, но лучшие блины получатся из лучших компонентов. А лучшее — это натуральное.

Продукты должны быть натуральными, деревенскими. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

-Я порекомендовал бы хорошие продукты — деревенские яйца, - продолжает Сулима, - очень вкусные блины получаются, если использовать яйцо цесарки или яйцо индейки. На наших рынках можно их найти. Эти блины будут очень полезны. Молоко надо брать не промышленное, а настоящее, деревенское.

Рецепт от шефа:

- 2 яйца;

- 1 литр молока;

- 50 грамм сливочного масла;

- 500 грамм муки;

- 1 чайная ложка сухих дрожжей;

- соль и сахар по вкусу.

В тесто для блинов необходимо добавить топленого сливочного масла. Каждый готовый блин также обязательно смазывается сливочным маслом.

В том, что продукты должны быть натуральными, солидарна и шеф-повар одного из наиболее известных ресторанов на улице Рождественской Светлана Шилова. По ее мнению, ингредиенты блюда должны максимально соответствовать своим свойствам, но в части рецептуры есть свои предпочтения.

- На сметане! - заявляет Светлана, - они получаются намного вкуснее, насыщенные аппетитные блины. Вкус из детства, и я сама очень люблю их готовить. Продукты должны быть свежими ,сметану выбирать с большим процентом жирности, лучше всего домашнюю от бабушек или дедушек.

Рецепт от шефа:

- 100-150 грамм сметаны;

- 800 грамм холодной воды;

- 4-5 яиц;

- мука (количество зависит от консистенции);

- ½ чайной ложки соли;

- 1 столовая ложка сахара.

Сметана разбавляется водой, затем замешивается тесто. Блины пекутся на чугунной сковороде с использованием растительного масла. Каждый блин рекомендуется промазывать сливочным маслом.

Рыба и мясо — самые топовые начинки

Начинкой можно как обогатить, так и испортить вкус блинов. Можно, конечно, обойтись проверенными сгущенкой, медом, творогом или вареньем. Как оказалось, нижегородцы предпочитают совсем другое, и кто как не шеф-повар знает, какие блины пользуются наибольшим спросом?!

Начинки к блинам могут быть самые разные. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Я люблю блины с рыбой, - продолжает Андрей Сулима, - Нижний Новгород стоит на двух реках, поэтому вполне логично готовить блины не только с мясом, но и с рыбой. Сейчас есть такой продукт, который мы уже сделали нижегородским — это мраморный сом, которого выращивают мои друзья в Кстовском районе. Многие не очень любят речного сома, потому что у него есть привкус, но этот сом всегда идеален. Можно нарезать филе копченого сома небольшими кусочками, добавить туда творог или сыра, сметану и зелень. Получится очень вкусная начинка для блинов.

Нижегородцы любят блины с рыбой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также по его словам, можно добавить в блины что-то вроде жюльена. Обжарить грибы, отварной язык или курицу с луком, добавить немного воды, сливок или сметаны.

- Я советую добавлять чуть-чуть, буквально пол чайной ложки либо устричного, либо соевого соуса - очень хорошо гармонирует и зелень. Получаются блины под соусом, - добавил шеф-повар, - затем выкладываете на тарелку 2 горячих блина, свернутые небольшим конвертиком или треугольником, сверху поливаете жюльеном. Получается полноценное красивое блюдо.

Кроме того, можно освежить и разнообразить уже знакомые начинки. Например, сгущенку можно смешать с ягодами в пропорции 1 к 1:

- Взять облепиху, отварить ее в воде с небольшим добавлением сахара, измельчить блендером, процедить через ситечко, охладить и смешать со сгущенкой. То же самое можно сделать с малиной или брусникой.

Светлана Шилова, напротив, предложила вариант начинки с отварным мясом. По ее мнению, такие блины популярны из года в год. Начинка готовится так:

- Мелко нарезать свинину или говядину, добавить туда мелко нарезанный жареный лук, соединить с небольшим количеством бульона, завернуть в готовый блин и дополнительно обжарить. Еще очень вкусное сочетание тыквы и сыра брынзы: печеную тыкву смешать с небольшим количеством сыра и завернуть в блин.

К слову, блины с рыбой собеседница тоже считает вкусными и ходовыми. Особенно должна понравиться мелко нарезанная селедочка с яйцом и майонезом.

- Есть еще очень вкусная паста с артишоками и лече, которые тоже можно добавлять в блины. ля тех кто на диете или совсем не ест молочное и мясное — хороший вариант с капустой и яйцом. Такие блины получаются как пироги.

Не блинами едиными

Существуют разные способы подачи блинов. Можно уложить их стопкой или красиво сложить, полить начинкой, украсить мятой и ягодами. В качестве альтернативы мяте предлагается использовать ростки редиса или подсолнуха.

Также блины можно украсить микрозеленью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще можно завернуть блины рулетиком или в мешочек, а сверху закрепить луком или шпажкой.

Блины можно красиво завернуть в мешочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо блинов на стол можно поставить различные закуски — рулеты из цукини и баклажанов, оладьи и многое другое.

На масленичном столе помимо блинов может быть много других интересных блюд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Так как это праздничная неделя перед постом, конечно популярны всякие соления, сало, картошечка отварная с селедочкой, тут же и икра, и блины и соленая рыба, - резюмировал Андрей Сулима.