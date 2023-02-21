Подростки в Нижнем Новгороде напали на 20-летнего парня ради электронной сигареты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде подростки напали на 20-летнего местного жителя прямо в подъезде его дома. Причем сделали они это ради электронной сигареты. Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются следователи.

- По версии следствия, днем 19 февраля в подъезде одного из домов по улице Вятской в Приокском районе Нижнего Новгорода двое подростков напали на 20-летнего молодого человека, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Они отобрали у него электронную сигарету и скрылись с места преступления. Вскоре личности обоих подозреваемых были установлены – ими оказались 15 и 16-летний подростки. Сейчас с ними работают следователи.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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