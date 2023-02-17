Названы самые аварийные места Нижегородской области

ГИБДД назвали самые аварийные места в Нижегородской области. Фото: Иван Макеев

Все автомобилисты знают о существовании «гиблых мест» на дорогах. Именно там чаще всего машины не вписываются в поворот, вылетают на встречку и не успевают проскочить перед мчащимся грузовиком. О том, где находятся самые аварийные участки в Нижегородской области и где точно стоит притормозить, «КП-Нижний Новгород» рассказали в региональном УГИБДД.

По данным ведомства, в 2022 году в Нижегородской области сформировалось 166 мест концентрации ДТП. На этих участках за год произошло 766 аварий, в которых погиб 41 человек. Еще 1017 человек получили ранения.

Самыми аварийными стали четыре трассы в Нижегородской области. Среди них 417-ый километр автодороги Ряжск-Касимов-Муром – Нижний Новгород (9 аварий, в которых два человека погибли и 15 ранены), 349-ый километр автодороги М-7 «Волга» (7 аварий, в которых погиб 1 человек и 15 ранены), 385-ый километр автодороги М-7 «Волга» (7 аварий, в которых были ранены 10 человек) и первый километр автодороги Большая Ельня – Ольгино (6 аварий, в которых ранены 9 человек).

Немало аварийных участков и на территории самого Нижнего Новгорода. Три из них расположены на проспекте Гагарина, еще один – на проспекте Ленина. По одному аварийному участку на проспекте Ильича, улицах Черняховского и Дьяконова.

КОНКРЕТНО

Где в Нижегородской области самые аварийные места?

- г. Н.Новгород, ул. Черняховского, в районе д.15 (9 ДТП, 13 человек ранено);

- г. Н.Новгород, пр.Ильича, в районе д.36а (8 ДТП, 11 человек ранено);

- г. Н.Новгород, ул.Дьяконова, в районе д.25 (8 ДТП, 9 человек ранено);

- г. Н.Новгород, пр.Ленина, в районе д.38 (8 ДТП, 9 человек ранено);

- г. Н.Новгород, пр.Гагарина, в районе д.35к1 (8 ДТП, 14 человек ранено);

- г. Н.Новгород, пр.Гагарина, в районе д.3 (8 ДТП, 11 человек ранено);

- г. Н.Новгород, пр.Гагарина, в районе д.28 (8 ДТП, 8 человек ранено);

- г.Арзамас, ул.Калинина, в районе д.39 (6 ДТП, 9 человек ранено);

- г.Выкса, ул.Кр.Зорь, в районе д.28 (5 ДТП, 9 человек ранено);

- г.Дзержинск, ул.Гайдара, в районе д.5 (5 ДТП, 6 человек ранено);

- г.Дзержинск, пр.Циолковского, в районе д.48 (5 ДТП, 5 человек ранено).

- 331-332 км. а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород (3 ДТП, 5 человек погибли, 4 ранено);

- 417 км. а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород (9 ДТП, 2 человека погибли, 15 ранено);

- 471-472 км. а/д М7 «Волга» (4 ДТП, 2 человека погибли, 4 ранено);

- 446 км. а/д М7 «Волга» (5 ДТП, 2 человека погибли, 8 ранено);

- 508-509 км. а/д М7 «Волга» (3 ДТП, 2 человека погибли, 6 ранено);