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Общество7 ноября 2022 14:00

Новогодние елки для детей 2022-2023 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних ёлок для детей 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные детские представления
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские учреждения культуры приготовили насыщенную новогоднюю программу для юных зрителей.

Нижегородские учреждения культуры приготовили насыщенную новогоднюю программу для юных зрителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года еще почти два месяца, но культурные учреждения Нижнего Новгорода уже анонсировали программу праздничных мероприятий и афишу спектаклей. Во многих театрах и дворцах культуры пройдут традиционные детские елки с представлениями и хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Опытные родители знают, что брать билеты нужно уже сейчас, иначе в конце декабря мест уже не будет. Рассказываем, где и когда пройдут новогодние елки для детей 2022-2023 в Нижнем Новгороде.

Театр кукол (ул. Большая Покровская, 39)

В нижегородском кукольном театре с 17 декабря по 15 января будут показывать постановку «Новогодние сны Деда Мороза» (0+). Спектакль можно будет посмотреть ежедневно с 17 по 31 декабря 2022 года, а также в новогодние каникулы со 2 по 8 января, 14 и 15 января 2023 года. Представление будут давать ежедневно до четырех раз в день – таким образом, посетить новогоднюю сказку смогут тысячи нижегородских ребятишек и их родителей.

Зрителей ждет театрально-игровое представление, которое начнется уже в фойе хороводом вокруг ёлки. А в зрительном зале ребят ожидает увлекательный квест.

- Мальчишки и девчонки побывают в стране Драконов, попадут в замок Песчаного короля, пройдут по стране Эльфов и встретятся с Королевой гор. Во время этого волшебного интерактивного представления маленьким зрителям предстоит сразиться с коварным Снежным троллем, и в этом им помогут Снегурочка, Несмеяна, Леший, Баба-яга со своей избушкой на курьих ножках, Фея сна, Неваляшка, Дюймовочка и многие другие сказочные персонажи, - говорится в описании постановки на сайте театра.

Стоимость билетов: 300 - 600 рублей

Театр юного зрителя (ул. Максима Горького, 145)

В ТЮЗе на большой сцене с 24 декабря будут показывать спектакль «Волшебные превращения под Новый год» (6+). Это современная музыкальная постановка, созданная по мотивам знаменитой сказки Марджери Уильямс «Плюшевый кролик».

- Мальчик Джим и его игрушки, оказывается, способны на удивительные превращения! Главный герой, Плюшевый Кролик, проходит через непростые испытания, но начинает многое понимать в жизни и в поступках тех, с кем его сводит судьба. Он оказывается в сложной ситуации, но, как это бывает в сказках, происходят настоящие чудеса, - говорится в описании к спектаклю.

В январе на новогоднюю постановку можно будет сходить 4, 5 и 6 января.

Стоимость билетов: 250 – 600 рублей

Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина (ул. Белинского, 59/2)

Какой же Новый год без «Щелкунчика» (0+)? Балет по одноименной сказке Гофмана в исполнении артистов нижегородского оперного театра можно будет увидеть практически ежедневно, начиная с 24 декабря.

Балет «Щелкунчик» — красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё — о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить…

Балет будет представлен в новой хореографической редакции 2022 года – шестой по счету с 1955 года, когда в репертуаре театра появилась эта постановка.

Стоимость билетов: 500 – 5000 рублей

Концертный зал «Юпитер» (Октябрьская площадь, 1)

24-25 декабря в «Юпитере» состоится сказочное шоу «Новогодние приключения Буратино» (0+).

- Буратино со своими друзьями отправляются в театр Карабаса отпраздновать весело Новый Год. Но Карабас-Барабас против праздничных торжеств, против Деда Мороза. Чтобы вернуть праздник и расставить все по своим местам, зрителям предстоит пройти увлекательнейшее путешествие, - говорится в описании к спектаклю.

Маленьких зрителей ждет лазерное шоу, веселый интерактив, летающие дирижабли и самые настоящие чудеса. И конечно же, главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

Стоимость билетов: 500 - 1200 рублей

Театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10)

В афише театра значится две новогодние программы – праздничный интерактив для малышей 3-5 лет и спектакль для ребят от 6 лет. С 19 декабря в театре «Вера» можно будет увидеть спектакль «Как Иванушка за Дедом Морозом летал» (6+). Это сказка о Тридевятом царстве, где правит царь Берендей, и о его дочери Марье-красавице, которая влюбляется в Иванушку и должна пройти с ним множество испытаний.

- А на чем прибудет Дед Мороз на праздник, и какие волшебные слова спасут жителей царства – узнаете на нашем представлении! – обещают организаторы. Стоимость билетов 650 рублей без подарка.

С 20 декабря в репертуаре театра программа для малышей «Встречи в новогоднем лесу» (0+). В малом зале 15 детей и их родителей ждут веселое представление, игры, танцы и хоровод. Стоимость 1700 детский, 300 рублей – взрослый билет.

ДК ГАЗа (ул. Смирнова, 12)

В репертуаре автозаводского дворца культуры традиционно несколько новогодних постановок. Так, 18 декабря зрители могут увидеть музыкальную сказку «Хозяйка медной горы» по мотивам произведения П. Бажова, рассказанную уральскими скоморохами.

24-25 декабря состоится показ музыкальной сказки «12 месяцев». Это новогодняя всеми известная сказка о милой падчерице, которую злая мачеха отправила в лес за подснежниками. Но, как и в любой сказке, добро побеждает зло. Зрителей ждет удивительная встреча с братьями-месяцами, капризной принцессой и многими другими героями сказки.

29-30 декабря в ДК ГАЗа программа для малышей «В гостях у Снегурочки…» (3+). Вместе с лесными жителями юные зрители и их родители отправятся в зимнее царство к Снегурочке, которая уже приготовила много сюрпризов маленьким гостям. На празднике зрителей ожидает много музыки, игр, танцев. Ну и, конечно, встреча с главным волшебником нового года – Дедом Морозом.

Также новогодние представления будут показывать и в январе. 2 января на сцене ДК ГАЗа можно будет увидеть музыкальную сказку «Чудеса Морозко», 3 и 4 января – музыкальную сказку «Два мороза», с 3 по 7 января – представление для самых маленьких «Теремок» (0+), а 5 и 6 января – музыкальную сказку по мотивам Гофмана «Щелкунчик».

Стоимость билетов: 400 – 700 рублей

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