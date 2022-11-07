Нижегородские учреждения культуры приготовили насыщенную новогоднюю программу для юных зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года еще почти два месяца, но культурные учреждения Нижнего Новгорода уже анонсировали программу праздничных мероприятий и афишу спектаклей. Во многих театрах и дворцах культуры пройдут традиционные детские елки с представлениями и хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Опытные родители знают, что брать билеты нужно уже сейчас, иначе в конце декабря мест уже не будет. Рассказываем, где и когда пройдут новогодние елки для детей 2022-2023 в Нижнем Новгороде.

Театр кукол (ул. Большая Покровская, 39)

В нижегородском кукольном театре с 17 декабря по 15 января будут показывать постановку «Новогодние сны Деда Мороза» (0+). Спектакль можно будет посмотреть ежедневно с 17 по 31 декабря 2022 года, а также в новогодние каникулы со 2 по 8 января, 14 и 15 января 2023 года. Представление будут давать ежедневно до четырех раз в день – таким образом, посетить новогоднюю сказку смогут тысячи нижегородских ребятишек и их родителей.

Зрителей ждет театрально-игровое представление, которое начнется уже в фойе хороводом вокруг ёлки. А в зрительном зале ребят ожидает увлекательный квест.

- Мальчишки и девчонки побывают в стране Драконов, попадут в замок Песчаного короля, пройдут по стране Эльфов и встретятся с Королевой гор. Во время этого волшебного интерактивного представления маленьким зрителям предстоит сразиться с коварным Снежным троллем, и в этом им помогут Снегурочка, Несмеяна, Леший, Баба-яга со своей избушкой на курьих ножках, Фея сна, Неваляшка, Дюймовочка и многие другие сказочные персонажи, - говорится в описании постановки на сайте театра.

Стоимость билетов: 300 - 600 рублей

Театр юного зрителя (ул. Максима Горького, 145)

В ТЮЗе на большой сцене с 24 декабря будут показывать спектакль «Волшебные превращения под Новый год» (6+). Это современная музыкальная постановка, созданная по мотивам знаменитой сказки Марджери Уильямс «Плюшевый кролик».

- Мальчик Джим и его игрушки, оказывается, способны на удивительные превращения! Главный герой, Плюшевый Кролик, проходит через непростые испытания, но начинает многое понимать в жизни и в поступках тех, с кем его сводит судьба. Он оказывается в сложной ситуации, но, как это бывает в сказках, происходят настоящие чудеса, - говорится в описании к спектаклю.

В январе на новогоднюю постановку можно будет сходить 4, 5 и 6 января.

Стоимость билетов: 250 – 600 рублей

Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина (ул. Белинского, 59/2)

Какой же Новый год без «Щелкунчика» (0+)? Балет по одноименной сказке Гофмана в исполнении артистов нижегородского оперного театра можно будет увидеть практически ежедневно, начиная с 24 декабря.

Балет «Щелкунчик» — красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё — о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить…

Балет будет представлен в новой хореографической редакции 2022 года – шестой по счету с 1955 года, когда в репертуаре театра появилась эта постановка.

Стоимость билетов: 500 – 5000 рублей

Концертный зал «Юпитер» (Октябрьская площадь, 1)

24-25 декабря в «Юпитере» состоится сказочное шоу «Новогодние приключения Буратино» (0+).

- Буратино со своими друзьями отправляются в театр Карабаса отпраздновать весело Новый Год. Но Карабас-Барабас против праздничных торжеств, против Деда Мороза. Чтобы вернуть праздник и расставить все по своим местам, зрителям предстоит пройти увлекательнейшее путешествие, - говорится в описании к спектаклю.

Маленьких зрителей ждет лазерное шоу, веселый интерактив, летающие дирижабли и самые настоящие чудеса. И конечно же, главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

Стоимость билетов: 500 - 1200 рублей

Театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10)

В афише театра значится две новогодние программы – праздничный интерактив для малышей 3-5 лет и спектакль для ребят от 6 лет. С 19 декабря в театре «Вера» можно будет увидеть спектакль «Как Иванушка за Дедом Морозом летал» (6+). Это сказка о Тридевятом царстве, где правит царь Берендей, и о его дочери Марье-красавице, которая влюбляется в Иванушку и должна пройти с ним множество испытаний.

- А на чем прибудет Дед Мороз на праздник, и какие волшебные слова спасут жителей царства – узнаете на нашем представлении! – обещают организаторы. Стоимость билетов 650 рублей без подарка.

С 20 декабря в репертуаре театра программа для малышей «Встречи в новогоднем лесу» (0+). В малом зале 15 детей и их родителей ждут веселое представление, игры, танцы и хоровод. Стоимость 1700 детский, 300 рублей – взрослый билет.

ДК ГАЗа (ул. Смирнова, 12)

В репертуаре автозаводского дворца культуры традиционно несколько новогодних постановок. Так, 18 декабря зрители могут увидеть музыкальную сказку «Хозяйка медной горы» по мотивам произведения П. Бажова, рассказанную уральскими скоморохами.

24-25 декабря состоится показ музыкальной сказки «12 месяцев». Это новогодняя всеми известная сказка о милой падчерице, которую злая мачеха отправила в лес за подснежниками. Но, как и в любой сказке, добро побеждает зло. Зрителей ждет удивительная встреча с братьями-месяцами, капризной принцессой и многими другими героями сказки.

29-30 декабря в ДК ГАЗа программа для малышей «В гостях у Снегурочки…» (3+). Вместе с лесными жителями юные зрители и их родители отправятся в зимнее царство к Снегурочке, которая уже приготовила много сюрпризов маленьким гостям. На празднике зрителей ожидает много музыки, игр, танцев. Ну и, конечно, встреча с главным волшебником нового года – Дедом Морозом.

Также новогодние представления будут показывать и в январе. 2 января на сцене ДК ГАЗа можно будет увидеть музыкальную сказку «Чудеса Морозко», 3 и 4 января – музыкальную сказку «Два мороза», с 3 по 7 января – представление для самых маленьких «Теремок» (0+), а 5 и 6 января – музыкальную сказку по мотивам Гофмана «Щелкунчик».

Стоимость билетов: 400 – 700 рублей