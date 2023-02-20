Водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками в Кулебаках 20 февраля

Грузовик после столкновения оказался на обочине, а разбитые иномарки перекрыли проезд
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Массовая авария с тремя автомобилями произошла в Нижегородской области 20 февраля. На заснеженной дороге столкнулись грузовик и две легковушки.
– ДТП произошло в 8.10 на улице Железнодорожной города Кулебаки, – сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ведомства, водитель грузовика ГАЗон Next не соблюдал безопасную дистанцию и из-за этого врезался во впереди стоящий Nissan Qashqai. Тот, в свою очередь, совершил столкновение с Chevrolet Cruze.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Chevrolet Cruze. Он был доставлен в Центральную районную больницу города Выкса.
ГАЗон Next после столкновения оказался на обочине, а разбитые иномарки перекрыли проезд в обе стороны дороги.
Сотрудники ведомства предварительной причиной аварии называют превышение скорости.
Ранее мы сообщали о другом массовом ДТП. 19 февраля в Нижегородской области произошла авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей.
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