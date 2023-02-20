Водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками в Кулебаках 20 февраля

Грузовик после столкновения оказался на обочине, а разбитые иномарки перекрыли проезд Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовая авария с тремя автомобилями произошла в Нижегородской области 20 февраля. На заснеженной дороге столкнулись грузовик и две легковушки.

– ДТП произошло в 8.10 на улице Железнодорожной города Кулебаки, – сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, водитель грузовика ГАЗон Next не соблюдал безопасную дистанцию и из-за этого врезался во впереди стоящий Nissan Qashqai. Тот, в свою очередь, совершил столкновение с Chevrolet Cruze.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Chevrolet Cruze. Он был доставлен в Центральную районную больницу города Выкса.

ГАЗон Next после столкновения оказался на обочине, а разбитые иномарки перекрыли проезд в обе стороны дороги.

Сотрудники ведомства предварительной причиной аварии называют превышение скорости.

Ранее мы сообщали о другом массовом ДТП. 19 февраля в Нижегородской области произошла авария с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей.

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