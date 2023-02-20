Арабские скакуны, мордовские традиции и русское гостеприимство: Чем готов удивить нижегородцев Дальнеконстантиновский район. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

Расположенный всего в пятидесяти километрах от Нижнего Новгорода Дальнеконстантиновский район считается настоящим дачным раем для всех нижегородцев. В летние месяцы население района увеличивается с 20 до 130 тысяч человек. И все благодаря бесчисленным дачникам, облюбовавшим здесь летние домики и кусочек земли. Многие нижегородцы уверены, что знают о Дальнем Константинове все. Однако, как оказалось, многие загадки этого района не разгаданы до сих пор. О том, чем знаменит Дальнеконстантиновский район и почему сюда обязательно стоит приехать, журналистам рассказали во время очередной поездки Клуба парламентских журналистов.

Следы уникального племени

Дальнеконстантиновский район представляет собой удивительный сплав культур и традиций славянских и финно-угорских народов. Именно здесь можно встретить остатки самого загадочного мордовского племени «терюхан». Живущие изолированно от других финно-угорских народов «мордва-терюхане» сильно отличались и культурно, и особенностями языка. Многочисленные артефакты, обнаруженные на территории района, теперь хранятся в местном центре этнографии и археологии «Константиново поле» в селе Татарское.

Именно здесь можно встретить остатки самого загадочного мордовского племени «терюхан». ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

- В залах нашего музея можно увидеть многочисленные украшения, национальное мордовское платье, жертвенные котлы и многие другие археологические находки, - рассказывает заведующая центром «Константиново поле» Ольга Гальцева. – В 20-е годы прошлого века здесь три года работала экспедиция, пытавшаяся разгадать загадку терюханской мордвы. Считалось, что это позволит разгадать загадку феномена аккультурации, через которое данное племя прошло трижды: сначала тюркским этносом, затем финно-угорским и, наконец, славянским.

Еще одной важной частью экспозиции стала эпоха Константина Суздальского. Это, пожалуй, единственный музей в Нижегородской области, сохранивший память о нем. Во время его правления Нижний Новгород стал столицей Нижегородско-Суздальского княжества и оставался ею на протяжении 60 лет. В Дальнем Константинове находилась его дальняя вотчина, позднее названная Константиновым полем. Именно этот топоним и дал название самому музею. До наших дней ни одно из строений тех времен не сохранилось, есть лишь небольшой макет того, как могла выглядеть та вотчина.

Журналистам провели экскурсию по Дальнеконстантиновскому району. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

- Мы уверены, что зерна того нижегородского самосознания, которое дало о себе знать в 1612 году, были заложены именно при Константине, - полагает Ольга Гальцева. – Именно поэтому так важно сохранить память об этом историческом периоде. В настоящее время «Константиново поле» - это не просто музей. Это еще и исследовательский центр, и место проведения краеведческих уроков для школьников. К нам приезжают ученые со всей страны, здесь ведется активная экспедиционная деятельность. Уже пять раз у нас проходили Дальнеконстантиновские чтения, посвященные взаимоотношениям коренного населения и пришлого.

Сельский шедевр Монферрана

Стоит отъехать всего несколько километров от села Татарское и вы окажетесь в Богоявлении. Главной достопримечательностью села является монументальный храм, высокие купола которого видел каждый, кто оказывался в Дальнеконстантиновском районе. И он погружает нас уже совсем в другую историческую эпоху.

Этот храм был построен в 1826 году по проекту самого Огюста Монферрана. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

- Этот храм был построен в 1826 году по проекту самого Огюста Монферрана и благодаря покровительству князя Грузинского, жившего в Лысковском районе, - вспоминает послушница Валентина, присматривающая за храмом. – Однако история самого села куда более давняя. По легенде, в прежние времена село Инелей. И вот однажды одна из местных жительниц пошла набрать воду из источника и увидела там образ Господень. После этого чуда село стало называться Богоявление.

В советские времена, как и большинство храмов, Богоявленская церковь была закрыта и разрушена. Восстановление святыни началось только в 1991 году – сначала силами самого деревенского прихода, а затем Крестовоздвиженского женского монастыря, которому и передали на попечение храм. Однако до сих пор строительные работы идут крайне медленно – в церкви только-только начали выкладывать плитку и восстанавливать внутреннее убранство.

Восстановление святыни началось только в 1991 году. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

-Конечно, нам очень нужна помощь в восстановлении храма, - признается послушница. – Своими силами монастырю очень трудно справиться с этой задачей. Мы будем благодарны за любую помощь.

Тем не менее, кое-что сделать уже удалось – прошлым летом в бывшем подвале храма открылась церковь, посвященная расстрелянной царской семье. На сегодняшний день это единственный храм в Нижегородской области в честь царственных страстотерпцев. Открылся он 17 июля 2022 года – как раз в день расстрела императора. На протяжении сорока дней в храме ежедневно проводили литургии и вечерние службы. Теперь этот храм уже работает, и каждый может заехать и поставить свечу.

В бывшем подвале храма открылась церковь, посвященная расстрелянной царской семье. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

- Дальнеконстантиновский округ – собирательный образ всех сельских территорий Нижегородской области. Здесь прекрасно развито сельское хозяйство, при этом высокий туристический потенциал, действительно есть, на что посмотреть! В летнее время население района увеличивается примерно в 6 раз – до 130 тысяч человек за счет дачников, - отметил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по АПК и развитию сельских территорий Александр Ефремцев.

Арабские скакуны в русских снегах

Однако Дальнеконстантиновский район славится не только своей удивительной историей. Настоящим достоянием края является уникальная природа – многочисленные озера, источники, луга…Все это привлекает рыбаков, грибников и просто любителей отдыха на свежем воздухе со всей области. Немалый вклад в популярность этого района сделал и местный конный клуб «Три грации». Здесь уроженка штата Индиана (США) Стейси Шрейдер вот уже шесть лет разводит чистокровных арабских скакунов, известных своей грацией и огненным темпераментом.

Стейси Шрейдер вот уже шесть лет разводит чистокровных арабских скакунов. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

- В Россию я приехала еще в 1991 году совсем молодой девушкой. И сразу влюбилась и в страну, и в своего будущего мужа, - вспоминает владелица конного клуба. – Лошадей я любила с детства, поэтому и тут решила заняться их разведением. Сначала мы купили лошадей детям, а в 2017-м году создали и свой конный клуб. Сейчас здесь 20 арабских скакунов и больше 50 лошадей других пород.

В 2021 году в конном клубе произошел серьезный пожар – сгорели конюшни и служебные помещения. К счастью, ни люди, ни лошади тогда не пострадали. Однако для восстановления потребовались большие средства.

- Тогда нас очень поддержали и районная администрация, и областное правительство, и Законодательное собрание Нижегородской области, - вспоминает Стейси. – Благодаря им мы получили займ и смогли заново отстроиться.

Местные лошади широко известны не только в Нижегородской области, но и за ее пределами. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

Сейчас в клубе работают сильные тренеры и специалисты по иппотерапии. Местные лошади широко известны не только в Нижегородской области, но и за ее пределами. В частности, у клуба налажено тесное взаимодействие с белорусскими партнерами. В этом году в рамках ежегодного фестиваля арабских скакунов, организуемого клубом, в Дальнем Константинове планируется провести соревнования между Россией и Беларусью. Еще одним важным партнером в условиях западных санкций стал Китай.

- Теперь мы хотим развивать отношения с Китаем. Мы пригласили китайских судей на наш арабский фестиваль. Может быть, и делегация приедет. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом у них, - отметила Стейси Шрейдер. - Так как Европа сейчас закрыта, то Китай – это хороший новый рынок для нас и хорошие партнеры для нашей программы разведения.

Новые технологии и новые дома

Такое успешное фермерское хозяйство на территории района далеко не единственное. Дальнее Константиново славится своими успехами в сельскохозяйственной отрасли. Достаточно сказать, что по количеству молочных надоев район давно лидирует в Нижегородской области. Одним из успешных предприятий в этой отрасли является АО «Тепелево», поголовье скота в котором достигает почти пять тысяч голов.

По количеству молочных надоев район давно лидирует в Нижегородской области. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

- В прошлом году мы построили новый двор, рассчитанный на 500 голов дойного стада, - рассказал исполнительный директор предприятия Сергей Марихов. – Из-за введенных санкций и логистических проблем нам пришлось дольше ждать поставок доильного оборудования. Но в итоге у нас все получилось.

Данное предприятие оборудовано современным оборудованием – доильными установками, холодильными камерами с мгновенным охлаждением и самоходными кормораздатчиками. Благодаря этому многие процессы на предприятии происходят в автоматическом режиме, что серьезно облегчает работу сотрудникам хозяйства.

Предприятие оборудовано современным оборудованием. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

При этом на предприятии уделяется большое внимание не только условиям труда, но и решению их жилищных проблем. На сегодняшний день район является активным участником программы «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой были построены новые дома для молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве.

В районе были построены новые дома для молодых специалистов. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

Будущие звезды хоккея

Но чтобы по-настоящему привлечь молодых специалистов в район, необходима еще и социальная инфраструктура – школы, больницы, спортивные учреждения. И в этом направлении тоже проделана большая работа. Одним из главных достижений здесь стало открытие школы хоккейных вратарей на базе местного ФОКа. В ней обучаются 30 ребят из 18 районов области. Все уже действующие вратари своих местных команд.

- Все занятия здесь абсолютно бесплатные, - рассказывает руководитель школы Владимир Воробьев. – Мальчишки приезжают сюда дважды в неделю – сначала зал, потом занятия на льду. Для сельских ребят это уникальная возможность приобщиться к спорту и потом связать свою жизнь с хоккеем. Мы постоянно приглашаем в гости действующих вратарей КХЛ, чтобы мальчишки могли своими глазами увидеть настоящих звезд. На ближайший день рождения школы к нам приедет Ларионов из «Торпедо» со своими коллегами и проведет мастер-классы.

Одним из главных достижений здесь стало открытие школы хоккейных вратарей на базе местного ФОКа. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

Несмотря на то, что в районе уже многое сделано, впереди еще много планов – продолжение газификации, развитие сельского хозяйства и туристической сферы.

- Такие выездные мероприятия очень полезны тем, что можно наглядно познакомиться, как работают программы на местах, - уверен председатель комитета регионального парламента по вопросам государственной власти области, МСУ и регламенту Владимир Паков. - Считаю, что в Дальнеконстантиновском округе программа Комплексного развития сельских территорий успешно развивается. Секрет успеха – заинтересованность руководителя предприятия и активность местной власти, которые создают условия для работы и комфортной жизни населения.