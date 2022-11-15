13-летний подросток упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде и сам выбрался из ледяной воды

Несчастный случай произошёл днем 15 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Несчастный случай произошёл в Нижнем Новгороде, где днём 13-летний подросток упал в воду с Канавинского моста. Мальчик выжил и самостоятельно смог выбраться из реки на берег недалеко от управления ГИБДД. О случившемся очевидцы незамедлительно доложили в службы экстренного реагирования.

Скорую мальчику вызвали около трёх часов дня и на место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Прибывшие медики оперативно осмотрели ребёнка и доставили его в детскую областную больницу. В медучреждении, помимо сильного переохлаждения, у мальчика диагностировали сочетанную травму – ушиб лёгкого.

– По состоянию на 17:10 15.11.2022 ребёнок продолжает находиться в медицинском учреждении в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм канале.

Лечение подростка находится на контроле у регионального Минздрава. Если будет необходимость, то власти организуют консультации с федеральными клиниками.

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