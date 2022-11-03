«Вцепились в меня и начали тянуть вниз»: Школьник рассказал, как спас двух тонущих детей в Нижегородской области

Валентина Матвиенко наградила нижегородского школьника медалью за спасение двух тонущих детей ФОТО: Парламентский фотоархив «СенатИнформ»

Девятиклассник Данил Гвоздев – местная знаменитость в своем родном поселке Сява, что на севере Нижегородской области. Минувшим летом он спас от верной гибели двух детей, которые едва не утонули в реке во время купания. И сегодня Данила вместе с другими юными героями чествовали в Москве на самом высоком уровне: церемония вручения медалей «За проявленное мужество» состоялась в Совете Федерации накануне Дня народного единства. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Свой героический поступок Данила совершил в один из жарких летних дней. Двое мальчишек - 6-летний Слава и 9-летний Егор - решили искупаться в реке Большая Какша. В водоеме есть участок, где образуется поворот с глубоким дном, возникает сильное течение. Один из мальчиков попал в это течение, и его стало тянуть на дно. Товарищ бросился на выручку, но сам попал в западню и тоже пошел на дно.

В это время со своими друзьями поблизости отдыхал Данил Гвоздев.

– Данил, дети тонут! Спаси их! – стали просить очевидцы мальчика о помощи, когда первыми услышали крики.

Данила на роль спасателя выбрали неслучайно. Его друзья знали, что он много лет занимается в секции и отлично плавает. И Данил не стал мешкать, а сразу бросился на помощь.

– Я ринулся в воду, схватил ребят. Они крепко вцепились в меня и начали тянуть вниз. Тогда, удерживая их, я пошел по дну и вытащил мальчиков на берег, – вспоминает юный спасатель.

Глубина в этом месте реки достигает 3,5 метра – жители окрестных деревень называют его бабий омут и стараются туда не соваться.

К счастью, эта история закончилась благополучно, ребята были спасены и отделались легким испугом. А Данил рассказал своим родным, что нисколько не сомневался в своих силах.

Данил нисколько не сомневался в своих силах ФОТО: Парламентский фотоархив «СенатИнформ»

Данил Гвоздев занимается плаванием уже 7 лет. Он выступал на соревнованиях, в которых становился победителем и призером. Без спорта нижегородский школьник свою жизнь не представляет, но и школа у него стоит не на последнем месте. Педагоги отзываются о нем как о собранном, ответственном и спокойном молодом человеке.

В планах у мальчика поступление в Шахунский колледж аграрной индустрии. Он хочет стать механиком. Также он хочет пройти курсы спасателей, чтобы подкрепить свой опыт знаниями техники правильного спасения и оказания первой помощи.

Медаль «За проявленное мужество» Даниле вручала Председатель Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.