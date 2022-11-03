Неизведанные места нижегородского края: Пустынские озера. ФОТО: Гугл.панорама

Нижегородская область по праву славится своими древними монастырями и старинными усадьбами, парками и заповедниками. Однако настоящей жемчужиной считается уникальная природа региона. И здесь одним из самых интересных мест является цепочка Пустынских озер на севере Арзамасского района.

Особенности

Эти озера расположены в Пустынском заказнике возле села Старая пустынь. Весь комплекс карстовых озер представляет собой единую водную систему общей площадью около 300 га. В нее входят восемь озер глубиной до 14 метров: Великое, Глубокое, Кругленькое, Паровое, Долгое, Свято, Нарбус, Карасево. Каждое из них по-своему уникально и всегда привлекает множество туристов. Все они связаны между собой многочисленными протоками, впадающими в реку Сережу. Благодаря этому вода в озерах поражает своей кристальной чистотой.

Самым молодым из всех озер считается озеро Свято. На его берегах до сих пор продолжаются карстовые процессы, поэтому там можно найти множество свежих провалов. К слову, это озеро единственное, которое не имеет стока – во время весеннего половодья вода из него уходит через воронки в берегах.

Интересные факты

- Эти озера имеют колоссальное значение для водоснабжения Арзамаса. С 1962 года они являются главным источником питьевой воды для всего города. Отсюда к Арзамасу идет водопровод протяженностью 36 километров, поэтому к чистоте водоемов следует относиться особенно внимательно.

- Впечатляет и окружающий ландшафт – на берегах озер можно увидеть и сосновый бор, и лиственные леса, и пойменные дубравы. Все они отражаются в воде и привлекают туристов поистине сказочными видами. Чтобы прогуляться среди этой первозданной природы, сюда приезжают не только нижегородцы, но и жители соседних регионов.

Что посмотреть?

- Пустынский заказник славится своим природным разнообразием. Здесь обитает свыше 160 видов птиц, в том числе иногда можно полюбоваться лебедями. На берегах озер нередко можно встретить и типичных для средней полосы России животных – бобра, лесную куницу, выхухоля, летучих мышей. В самих озерах насчитывается 55 видов водных растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Чтобы насладиться всем этим богатством не хватит и дня.

- Оценят Пустынские озера и рыбаки, тем более что рыбалка здесь разрешена. Исключение составляет только ловля сетями. Однако и удочкой здесь вполне можно поймать и карпа, и щуку, и леща.

- На озерах есть острова, добраться до которых можно только на лодке. Некоторые из них носят весьма поэтические названия – к примеру, Остров Любви на озере Великом. Правда, зеленоватая вода этого озера к романтике совсем не располагает.

- На берегах озера можно отыскать немало карстовых провалов. Пожалуй, самым известным среди них является «Расщелина желаний». Это настоящий каньон, где туристы привыкли оставлять записочки со своими желаниями. Вот только сбываются они или нет, доподлинно не известно.

Как добраться?

Лучше всего сюда добираться на своем автомобиле. Для этого нужно проехать по Арзамасской трассе до села Чернуха. А отсюда останется еще 10 километров до села Старая Пустынь. Тут вы и найдете знаменитые озера.