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Происшествия17 февраля 2023 16:12

Скрывался 20 лет и остался на свободе: убийца молодой нижегородки выплатит 2 млн рублей ее матери-инвалиду

В Нижнем Новгороде 20 лет искали убийцу девушки, чтобы оставить его на свободе
Иван АЛЕКСЕЕВ
Все это время преступник успешно скрывался от следствия.

Все это время преступник успешно скрывался от следствия.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Неоднозначное решение вынесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода - суд оставил на свободе убийцу молодой девушки. Уголовное преследование в отношении него прекращено ввиду истечения сроков давности. Виновному предстоит выплатить родственникам умершей компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Свою вину он признал, но на суде не появился и даже не извинился перед безутешной матерью.

Как следует из материалов суда, трагедия произошла в октябре 2003 года, то есть, порядка двадцати лет назад. В вечернее время Андрей* вышел из своей съемной квартиры, чтобы прогуляться. Около кафе он встретил молоденькую незнакомку, которая торговала своим телом. Мужчина охотно согласился на услуги «ночной бабочки» и провел с ней время, а затем предложил прогуляться вместе, выпить, так сказать, побеседовать.

Свою новую знакомую мужчина представлял райской гурией, но ее ядовитые речи стали неприятной неожиданностью. Собеседница наотрез отказалась и матом описала, куда ему стоит пойти со своими предложениями. В порыве лютой ярости злоумышленник схватил ее правой рукой за шею и стал душить. Когда девушка потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни, мужчина пришел в себя, отпустил ее и поспешил скрыться.

Спустя некоторое время тело 19-летней нижегородки было обнаружено. Экспертиза показала, что смерть произошла в результате удушения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Узнав о случившемся, мать погибшей испытала неизмеримое горе — она осталась без поддержки, опоры и защиты родного человека. Дочка уже никогда не улыбнется ей, не попросит совета, не поможет с домашними делами.

- В судебном заседании истец пояснила, что о смерти дочери узнала в свой день рождения, лишилась поддержки в лице дочери. В настоящее время у семьи тяжелое материальное положение, на иждивении истца имеется дочь инвалид 1 группы. Полагает, что ответчик фактически не понес наказание в связи с совершенным преступлением, - следует из материалов суда.

Все это время преступник успешно скрывался от следствия, его задержали лишь в прошлом году. Подозреваемый признал свою вину. По решению суда от 6 июня, уголовное дело по статье «Убийство» прекращено за истечением срока давности.

Несчастная мать не получила даже извинений, ничего. Взвесив все «за» и «против» женщина подала иск о взыскании морального ущерба в размере двух миллионов рублей. Это, конечно, не поможет вернуть дочь, но позволит поправить свои дела. Виновник ее страданий не соизволил явиться на этот суд, хоть и был должным образом уведомлен. Исковое заявление рассматривалось с разрешения матери умершей девушки. По итогу суд решил удовлетворить требования истца и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, а также взыскать госпошлину в размере 300 рублей.

* - имя изменено.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ