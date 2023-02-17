Скрывался 20 лет и остался на свободе: убийца молодой нижегородки выплатит 2 млн рублей ее матери-инвалиду

Все это время преступник успешно скрывался от следствия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Неоднозначное решение вынесено в Канавинском районе Нижнего Новгорода - суд оставил на свободе убийцу молодой девушки. Уголовное преследование в отношении него прекращено ввиду истечения сроков давности. Виновному предстоит выплатить родственникам умершей компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Свою вину он признал, но на суде не появился и даже не извинился перед безутешной матерью.

Как следует из материалов суда, трагедия произошла в октябре 2003 года, то есть, порядка двадцати лет назад. В вечернее время Андрей* вышел из своей съемной квартиры, чтобы прогуляться. Около кафе он встретил молоденькую незнакомку, которая торговала своим телом. Мужчина охотно согласился на услуги «ночной бабочки» и провел с ней время, а затем предложил прогуляться вместе, выпить, так сказать, побеседовать.

Свою новую знакомую мужчина представлял райской гурией, но ее ядовитые речи стали неприятной неожиданностью. Собеседница наотрез отказалась и матом описала, куда ему стоит пойти со своими предложениями. В порыве лютой ярости злоумышленник схватил ее правой рукой за шею и стал душить. Когда девушка потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни, мужчина пришел в себя, отпустил ее и поспешил скрыться.

Спустя некоторое время тело 19-летней нижегородки было обнаружено. Экспертиза показала, что смерть произошла в результате удушения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Узнав о случившемся, мать погибшей испытала неизмеримое горе — она осталась без поддержки, опоры и защиты родного человека. Дочка уже никогда не улыбнется ей, не попросит совета, не поможет с домашними делами.

- В судебном заседании истец пояснила, что о смерти дочери узнала в свой день рождения, лишилась поддержки в лице дочери. В настоящее время у семьи тяжелое материальное положение, на иждивении истца имеется дочь инвалид 1 группы. Полагает, что ответчик фактически не понес наказание в связи с совершенным преступлением, - следует из материалов суда.

Все это время преступник успешно скрывался от следствия, его задержали лишь в прошлом году. Подозреваемый признал свою вину. По решению суда от 6 июня, уголовное дело по статье «Убийство» прекращено за истечением срока давности.

Несчастная мать не получила даже извинений, ничего. Взвесив все «за» и «против» женщина подала иск о взыскании морального ущерба в размере двух миллионов рублей. Это, конечно, не поможет вернуть дочь, но позволит поправить свои дела. Виновник ее страданий не соизволил явиться на этот суд, хоть и был должным образом уведомлен. Исковое заявление рассматривалось с разрешения матери умершей девушки. По итогу суд решил удовлетворить требования истца и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, а также взыскать госпошлину в размере 300 рублей.

* - имя изменено.