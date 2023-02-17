«Он был для нас, как сын!»: Нижегородка обвиняет соседа в хладнокровном убийстве любимой собаки

Песик погиб во время прогулки. Фото: Предоставлено героем публикации

Жуткие новости пришли из деревни Шумилово в Богородском районе. Как рассказывает местная жительница Наталья, сосед Олег хладнокровно расправился с ее любимым питомцем - 9-летним фокс-терьером по кличке Кучум. Мужчине не понравилось, что песик стал заглядывать на его территорию, и он решил проблему в стиле 90-х. Теперь женщина добивается, чтобы соседа наказали по всей строгости закона. «КП-Нижний Новгород» попыталась выяснить, что произошло на самом деле, и кто виноват в случившемся.

- 3 февраля я как всегда вышла со всеми своими тремя собаками дать кружок по улице Школьной, - вспоминает Наталья. - Проходила мимо соседского дома. Здесь живем только мы и они, больше никого нет. Остальные дачники. У соседа гуляла собака, у которой была течка. Створка больших ворот была открыта, и Кучум забежал к нему на территорию. Подойдя к забору, я посмотрела, чтобы окликнуть собаку обратно. Вижу, он взвизгнул, а у соседа что-то мелькнуло в руках, но издалека не могу понять, что именно — то ли палка, то ли оружие. Кучум выбежал из его двора, пробежал мимо меня буквально 50 метров в наш огород и упал при смерти.

Глава семейства поднял Кучума и понес в дом, но по пути песик скончался. Хозяева вызвали полицию. Стражи порядка взяли их заявление, а затем получили объяснения соседа. Олег вину не отрицал, но утверждал, что не стрелял, а только палкой отшугивал незваного гостя. Такую же версию он рассказал и корреспонденту «Комсомолки»:

- Да мы уже решили все вчера вечером! Я к ним домой приходил, предложил щенка. Они сказали, что пока не готовы, а как будут готовы — скажут. И все! По этой ситуации можно, что угодно надумать. Ты проведи экспертизу, скажи, кто стрелял, кто видел, причем тут ружье. Моя вина в том, что я ее (собаку) выгонял с территории. Палкой пугал, откидывал. Она пискнет, убежит, потом опять прибежит. Как мне говорят знакомые-кинологи, от страха у домашних собак бывает паралич. От испуга они убегают, а потом падают замертво с высунутым языком, а там или кровоизлияние или сердце останавливается, что-то такое. Если бы стрельнули или палкой ударили, ну она бы, наверное, упала и умерла на месте. От чего на самом деле он умер, я не знаю. Сам не спал после этого ночь. У меня дети маленькие с этой собачкой играли. Они бы разревелись, если бы узнали.

В деревне песика все знали и любили. Фото: Предоставлено героем публикации

Наталья уверена — собака была застрелена из оружия, а кроме соседа это сделать было больше некому. 6 февраля владельцы возили тело животного на экспертизу. Специалист сообщил им, что достал из собаки пулю от пневматической винтовки. В понедельник будут готовы результаты экспертизы, которые супруги планируют отнести в полицию вместе с фотографиями этой самой пули. Решать конфликт полюбовно они не хотят.

- Я хочу наказать его по всей строгости закона! Случившееся для нас — душевная трагедия. Прозвучит жестко, но это как отобрать ребенка и предложить взять из детдома нового. Для них это просто. Предлагают какую-то таксу взамен. Нам уже не надо никого вообще! Он был взят щенком и воспитывался, как ребенок. У нас с мужем нет детей, поэтому мы в него вкладывали все, что могли — любовь, тепло и заботу. С этой собачкой играла вся деревня. Все дети ее любили! Он любил в футбол играть, бегал летом вместе с детьми. Очень добрый, домашний ручной пес. Он для нас был единственный и любимый, таких уже не будет, - резюмировала собеседница.

Для супругов Кучум был как родной сын. Фото: Предоставлено героем публикации

В свою очередь, Олег заявил, что никакого ружья у него нет. К словам соседей он отнесся с пониманием и готов предстать на суде, если до этого дойдет. А пока в случившемся предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.