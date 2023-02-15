Вёз трехъярусный торт на поезде: Даниил Маслов из Сарова не прошёл в суперфинал шоу «Кондитер»

Торт, с которым молодой человек приехал на шоу. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

Двадцатилетний Даниил Маслов из города Саров в Нижегородской области принял участие в шоу «Кондитер», которое транслируется на телеканале «Пятница», и вышел в финал. На суд жюри, в которое вошли Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Алёна Офицерова, молодой человек представил невероятной красоты торт, вдохновленный природой Австралии. И хотя получить титул лучшего кондитера страны и денежный приз в один миллион рублей Даниилу не удалось, расстраиваться он не намерен. Молодой человек рассказал «КП – Нижний Новгород» о том, как он стал заниматься кондитерским делом, почему решил участвовать в шоу, а также какая атмосфера царила на съёмках.

Я нашёл себя

Изготавливать торты и кондитерские изделия на заказ Даниил начал не так давно. Серьёзно этим делом он начал заниматься лишь три года назад, хотя всё детство и любил печь с бабушкой пироги.

– Мне было интересно делать самые простые тортики, поэтому по мере взросления я пришёл к тому, чтобы идти учиться на повара-кондитера. Сомнений в этом решений не было, – рассказал Даниил Маслов. – Профессионально кондитерским делом у нас в семье никто не занимался. Я сам к этому пришёл и очень рад.

За работой. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

В настоящее время молодой человек учиться на четвёртом курсе по специальности: «Поварское и кондитерское дело» в Арзамасском техникуме. По словам юноши, заниматься созданием десертов и различных сладостей он начал до того, как в техникуме начались профильные занятия по кондитерскому делу.

– Поначалу было трудно, так как у меня не было опыта. Я начинал практически с нуля: читал статьи в интернете, смотрел видео кондитеров и даже посещал различные курсы, – вспоминает саровчанин. – Родные и друзья меня сразу в моём новом ремесле поддержали, увидев, как мне нравится кондитерское дело. Я думаю, что они, в основном, рады, что я нашел себя.

Любимый торт заказчиков – черный лес

Свой кондитерский путь Даниил начал с самого обычного торта, приготовленного из классического бисквита и крема. Однако с каждым разом молодой человек усложнял для себя задачу: брался за более сложные рецепты, пробовал делать новый декор.

Десерт. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

– Самое долгое время занимает выравнивание, хочется всегда добиться лучшего варианта. Главное во время остановиться, если слишком сильно увлечься, то можно за один раз испортить весь труд, – объяснил «Комсомолке» Даниил. – Время приготовления и сложность тортика также зависит от декора. Я предпочитаю делать его из шоколада: различные фигуры, конфеты, сферы.

Идеи для дизайна тортиков Даниил черпает отовсюду: то в интернете что-то приглянется, то вдохновят работы других кондитеров, то в голове вдруг возникнет собственная идея.

– Самый любимый торт у моих заказчиков – это чёрный лес, его готовят из шоколадного бисквита, классического крем-чиза и вишнёвой начинки. Я предполагаю, что он нравится людям из-за своего сбалансированного вкуса, так как в нём есть сладость и кислинка, – делится кондитер.

Торт на футбольную тематику. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

Не забывает молодой человек удивлять своими десертами и близких. По возможности на семейные праздники и дни рождения Даниил готовит тематические торты: с футбольным дизайном для братика, с медицинским оформлением для бабушки-врача. Однако сам кондитер со временем к сладким десертам стал равнодушен, эдакая профессиональная деформация.

– Я раньше очень много ел шоколада и конфет, а сейчас у меня дома очень много сладкого и к нему так не тянет. Стал меньше есть десерты, больше люблю их готовить, – подчеркнул Даниил.

Сам кондитер сладкое теперь любит меньше. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

Трехъярусный торт для шоу вёз в поезде

Шоу «Кондитер» Даниил смотрел по телевизору уже давно, но мыслей о том, чтобы поучаствовать самому, у него не было. Принять важное решение молодому человеку помогли его преподаватель из техникума и одногруппники, которые поддержали Даниила и высоко оценили его умения.

– Ответ на мою заявку пришёл через три недели. Съемки состоялись в октябре 2022 года. Атмосфера на съемках царила хорошая, все работники были доброжелательные, помогали справиться с волнением и давали советы, – рассказал Даниил. – Опыт интересный и повезло очень с другими участниками, которые снимались в том же выпуске. Все были доброжелательные, не чувствовалось сильной конкуренции.

На шоу Даниил представил трехъярусный торт: первый ярус воссоздавал удивительный подводный мир, а второй и третий ярус были украшены эвкалиптовым деревом, на вершине которого сидела коала, а у подножья древа примостился крокодил, вылупившийся из яйца. Начинка торта, как и внешний вид, оказалась не из простых: кокосовый бисквит и клубника. Пальчики оближешь!

Торт, вдохновленный природой Австралии. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

– Все три яруса съедобные, декор тоже. Мне не столько волнительно было готовить этот торт, сколько его транспортировать. Я вёз его на поезде, а он, на минуточку, весил где-то 7 килограмм, – рассказывает кондитер. – Я ехал с десертом из Арзамаса до Москвы, там самостоятельно добирался с вокзала до гостиницы, где уже и украшал торт. Это было сделано для того, чтобы декор в дороге не сломался.

На самом шоу Даниил переволновался и несколько раз сталкивался с трудностями. Во время кастинга не смог ответить на вопрос «Что такое клейковина?» от Рената Агзамова, а в финале возникла проблема с бисквитом, его он готовил дважды.

Время приготовления и сложность тортика зависит от начинки и декора. Фото: Предоставлено Даниилом Масловым.

– С Ренатом Агзамовым мы много не общались, но видно, что он профессионал своего дела. Он поддерживал участников и не оказывал давления. В жизни он, конечно, ведет себя иначе, чем на шоу, – рассказал Даниил. – Хочу отметить, что многое при монтаже вырезали. Кроме того, стоит помнить, что это не профессиональный конкурс, а развлекательное шоу.

В финале саровчанину предстояло изготовить торт ламингтон с фигурками трёх кенгуру для звездной заказчицы Регины Тодоренко. Но, несмотря на все старания, в этот раз удача отвернулась от Даниила, и он уступил место в суперфинале другой участнице.

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