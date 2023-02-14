Зеленый оазис в центре города и каскад смотровых площадок: как преобразится Черниговская набережная в Нижнем Новгороде.

Упадок былой красоты

В прежние времена улица Черниговская считалась одним из самых красивых мест в Нижнем Новгороде. Старинные особняки, изысканная набережная и ансамбль мельницы купца Башкирова – все это было настоящим украшением города, так хорошо заметным с реки. Однако сейчас былая красота поблекла, и некогда любимая горожанами набережная превратилась в настоящее захолустье с ветхими и аварийными строениями.

Некогда любимая горожанами набережная превратилась в настоящее захолустье с аварийными зданиями. ФОТО: Елена Бойко.

- Честно говоря, жить в наших домах просто опасно, - признается местная пенсионерка Валентина Федоровна. – Иной раз думаешь – а не обрушится ли за ночь потолок? И это я уж не говорю про то, что к нам даже скорая помощь с трудом проезжает по бездорожью. Вот так и живем – все ждем своей очереди на расселение.

С наступлением темноты набережная погружается во мрак. ФОТО: Елена Бойко

Не лучше обстоят дела и с историческими зданиями. Прежде блистательные особняки обветшали и покосились, по улицам бегают стаи бродячих собак, а с наступлением темноты набережная погружается во мрак.

Прежде блистательные особняки обветшали и покосились. ФОТО: Елена Бойко

Чтобы исправить ситуацию и полностью преобразить эту территорию, региональные власти привлекли федерального девелопера GloraX. Без инвестора городскому бюджету проведение таких работ не под силу. Проект реновации предусматривает строительство нового комфортного жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. При этом современная застройка будет гармонично вписана в исторический ландшафт с сохранением памятников архитектуры и роскошных видов на Благовещенский монастырь и церковь Иоанна Предтечи.

Реконструкция Черниговской улицы

В рамках реконструкции Черниговской улицы планируется преображение набережной, а также строительство нового современного жилья с необходимой для комфортной жизни инфраструктурой – общественными пространствами, детскими садами, коммерческими помещениями под магазины и предприятия сферы услуг на первых этажах домов. На месте снесенных элеваторов мукомольного завода появятся две высотки с уникальной для Нижнего Новгорода авторской архитектурой от московского бюро «Остоженка».

На месте снесенных элеваторов мукомольного завода появятся две высотки с уникальной для Нижнего Новгорода авторской архитектурой. ФОТО: GloraX

- Эти корпуса высотой в 26 и 32 этажа станут архитектурной доминантой всего ансамбля, - рассказывают разработчики концепции. – Учитывая, что прежде здесь находились 70-метровые элеваторы, никакого диссонанса они не внесут. Между корпусами планируется сделать «золотой» мостик, который станет смотровой площадкой.

Что касается самой набережной и берегоукрепительных сооружений от Канавинского до Молитовского моста, то их реконструкция будет проводиться с применением лучших мировых практик. На данный момент уже заключена концессия между правительством Нижегородской области и ООО «Черниговская набережная» на проведение этих работ.

Корпуса высотой в 26 и 32 этажа станут архитектурной доминантой всего ансамбля. ФОТО: GloraX

В ходе реконструкции на берегу появится целый каскад смотровых площадок со стеклянными ограждениями и террасами. Также здесь высадят множество кустарников и цветников, разобьют газоны. Здесь же проложат велодорожки, установят скамейки и создадут различные зоны отдыха. В результате полузаброшенный уголок города превратится в настоящий зеленый оазис.

Полузаброшенный уголок города превратится в настоящий зеленый оазис. ФОТО: GloraX

Восстановление исторических зданий

Важной частью работ по возрождению былой красоты Черниговской улицы станет реконструкция объектов культурного наследия, которой также займется федеральный девелопер GloraX. В первую очередь, речь идет о трех зданиях мельницы купца Башкирова, являющихся образцом промышленной архитектуры рубежа XIX - XX веков. Наибольшее внимание привлекает западный фасад, выходящий как раз на Черниговскую улицу и являющийся одним из её главных украшений.

В ходе реконструкции на берегу появится целый каскад смотровых площадок. ФОТО: GloraX

Монументальная архитектура с яркими решениями в виде мощного основания, арочных окон и изящных пилястр делает ансамбль важной частью фасада набережной. Именно поэтому реконструкции этих зданий отведена столь важная роль. Все эти корпуса будут бережно восстановлены и гармонично вписаны в современную городскую жизнь. На данный момент уже разработан проект реконструкции зданий, удостоившийся в 2021 году серебряного диплома на престижном архитектурном конкурсе «Архитектурное наследие».

Важной частью работ по возрождению былой красоты Черниговской улицы станет реконструкция объектов культурного наследия. ФОТО: GloraX

- Мы уверены, что после реализации этого проекта запущенная территория набережной станет одним из любимых мест отдыха нижегородцев, - отметили в региональном правительстве. – Здесь появятся пространства для активного отдыха и зоны для любителей тихого отдыха. Но самое главное – нам удастся восстановить еще один кусочек исторического центра. К 800-летию города масштабные работы были проведены в Нижегородском кремле, на Нижне-Волжской набережной, на площади Маркина и других территориях. Восстановление Черниговской набережной станет продолжением этой работы.