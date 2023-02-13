Хмурое небо и снег: пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе

Умеренный мороз и снег ожидается в Нижнем Новгороде на неделе с 13 по 19 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Февраль в Нижнем Новгороде продолжится пасмурной и снежной погодой. На этой неделе ожидается умеренный мороз и снегопады разной интенсивности.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник в столице Приволжья весь день будет идти снег, а температура воздуха составит -5…-8 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

Во вторник ветер сменит направление и подует с севера, однако температурный фон остается без изменений. Будет по-прежнему пасмурно и снежно.

В среду также ожидается небольшой снег при температуре около -5 градусов. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки 760 мм.рт.ст.

В четверг вновь подует южный ветер, будет идти снег. К вечеру столбики термометров поползут вниз и в ночь на пятницу покажут -10 градусов, а в субботу и вовсе -12.

В выходные погода значительно не изменится: будет всё так же пасмурно и снежно, температура воздуха составит -6….-10 градусов.