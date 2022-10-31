Нижегородский политех удивил Президента России

Вручение премии Правительства РФ.

Нижегородскому государственному техническому университету имени Р.Е. Алексеева – 105 лет. И в юбилейный год он открывает в своей истории новую страницу: в НГТУ заработала собственная передовая инженерная школа. Она будет заниматься энергетикой будущего. И планы такие, что даже Президент России Владимир Путин удивился: «Дух захватывает!» Подробности мы узнали у ректора технического университета Сергея Дмитриева.

- Сергей Михайлович, чем удивили Владимира Путина?

- Наш вуз стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы». Всего конкурсная комиссия отобрала 30 вузов. С руководителями передовых инженерных школ десяти из них президент Владимир Путин в сентябре встретился в Великом Новгороде. Мы рассказали о своём направлении - атомной водородной энергетике. Отмечу, что НГТУ – единственный вуз, заявивший такую тематику. Наши партнёры – предприятия Росатома. Вместе мы разрабатываем высокотемпературный газовый ядерный реактор, который работает на гелии. И это ключ к новой технологии получения чистого водорода. Его производство, как отметил президент, это будущее энергетики, потому что углеводороды когда-то всё-таки закончатся. Сегодня на Кольской АЭС строится комплекс по производству водорода методом электролиза. Но это дорогой способ. Мы же будем заниматься производством водорода с использованием природного газа – метана. Работа уже активно ведётся. Получение водорода, его транспортировка, хранение – всё это направления работы нашей передовой инженерной школы атомного машиностроения и систем высокой плотности энергии. То есть мы работаем с объектами, которых сегодня нет, они ещё только появятся, но мы уже начинаем готовить для них специалистов. Открываем 11 новых научно-технологических направлений. Всё это произвело впечатление на президента.

- Как долго будут продолжаться исследования в передовой инженерной школе?

- Проект рассчитан на десять лет.

- А что потом?

- Наработки ПИШ мы собираемся мультиплицировать на все технические специальности. Ведь цель проекта – свести к нулю период адаптации выпускников на предприятиях. В передовой инженерной школе будут проводиться большие научные исследования с нашими индустриальными партнёрами – ОКБМ имени Африкантова, РФЯЦ-ВНИИЭФ. То есть студентов будут обучать не только преподаватели НГТУ, но и сотрудники предприятий. После окончания учёбы наши выпускники будут полностью готовы к работе. Добавлю, что уже сейчас на предприятиях региона у нас открыты 17 базовых кафедр. Это также способствует тому, чтобы свести период адаптации выпускников на производстве к нулю.

- Получается, что требования к студентам растут. Они должны быть готовы к большой серьёзной работе. Как вам удаётся заполучить таких студентов?

- Наш университет активно сотрудничает с лицеями и школами региона. Мы растим своих будущих абитуриентов. Открыли атомный класс в лицее №40, участвуем в открытии судостроительных классов. Недавно подписали соглашение о подготовке школьников по техническим направлениям со Школой-800. То есть у нас выстроена такая ось: школа-вуз-предприятие.

- Сергей Михайлович, нижегородский политех – не только один из ведущих технических вузов страны, он входит в Рейтинг университетов мира. Вы всегда активно работали по международным программам. А как сейчас?

- Мы взяли курс на юго-восточную Азию. Крепнут связи с нашим традиционным партнёром – Китаем. Заключили соглашение о сотрудничестве с узбекскими вузами, готовимся подписать соглашение с армянскими. Активно работаем с Таджикистаном, Туркменистаном. А буквально на прошлой неделе подписпли соглашещение о сотрудничестве с Танширским университетом провинции Латакия в Сирии.В этом году мы планировали принять 157 иностранных студентов, но зачислили в итоге около 180. И ещё около ста человек обучаются на подготовительном факультете, где изучают русский язык. Так что международное сотрудничество остаётся для НГТУ одним из важных направлений.

- А как будете отмечать юбилей вуза?

- У нас очень много мероприятий, особенно студенческих. Одним из них стал спортивно-оздоровительный проект «Нижегородская сотка». В нём участвовали практически все нижегородские вузы. Соревнования проводились по 14 видам спорта, студенты сдавали нормы ГТО. Одним словом, юбилейный год для политехников складывается ярким, запоминающимся. И все вместе мы открываем новую страницу в истории нашего вуза!

Юлия ПОЛЯКОВА