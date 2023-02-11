53-летний мужчина сгорел при пожаре в многоквартирном доме в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечером 10 февраля серьезный пожар вспыхнул в Дзержинске – здесь на улице Маяковского загорелся жилой дом. К сожалению, не обошлось и без жертв – в огне погиб 53-летний мужчина.

- Сообщение о пожаре поступило в 22:24 10 февраля, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – На место происшествия сразу выехали пожарные подразделения. Пожару был присвоен первый уровень сложности.

Из горящего здания были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось менее 20 минут. Уже в 22:40 пожар был полностью потушен. Спасатели вовремя эвакуировали из здания 15 человек, в том числе двоих детей. Однако без жертв все равно не обошлось – при пожаре погиб 53-летний мужчина.

- В тушении пожара были задействованы 28 человек и 7 единиц техники, - рассказали в МЧС. – В одной из квартир обгорело домашнее имущество на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.