Достройку Южного обхода Нижнего Новгорода не включили в программу до 2027 года

Южный обход Нижнего Новгорода. Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Строительство второго и четвёртого этапа Южного обхода Нижнего Новгорода не включено в дорожную программу на 2023-2027 годы, утвержденную Правительством РФ 20 июня 2022 года. Такую информацию «Комсомолке» предоставили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Южный обход Нижнего Новгорода. Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

– Вопрос включения объекта в программу работ будет рассмотрен, исходя из инвестиционных возможностей федерального бюджета: в случае выделения дополнительного финансирования либо в результате экономии при реализации проектов, предусмотренных пятилетней программой дорожного строительства до 2027 года, – объясняет ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Южный обход Нижнего Новгорода. Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Достройка Южного обхода Нижнего Новгорода будет продолжаться, если появится необходимое финансирования со стороны федерального бюджета.

В настоящее время ведутся работы над строительством первого и третьего этапа Южного обхода, они завершены на 90%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце декабря текущего года.

Южный обход Нижнего Новгорода. Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Известно, что уже полностью выполнены работы по расширению основного хода дороги. На завершающей стадии находятся переустройство инженерных коммуникаций, обустройство систем водоотвода, освещения, барьерного ограждения, дорожных знаков и много другого.

Южный обход Нижнего Новгорода. Фото: предоставлено пресс-службой ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

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