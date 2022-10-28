Тайны замка Шереметевых

Активисты Молодежного совета АПЗ узнали множество интересного во время экскурсии по уникальному замку в селе Юрино Республики Марий Эл Фото: Фото автора.

Активисты Молодежного совета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» узнали множество интересных фактов из жизни рода Шереметевых во время экскурсии по уникальному замку в селе Юрино Республики Марий Эл.

Поездка в соседний регион стала поощрением со стороны руководства АПЗ за активную работу Молодежного совета в этом году. Мероприятие состоялось в минувшие выходные.

Уникальный памятник архитектуры республиканского значения находится на берегу Волги недалеко от слияния с Ветлугой и Сурой. История замка началась, когда село Юрино купил помещик Нижегородской губернии Василий Сергеевич Шереметев, внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I. Строительство велось с конца XIX века и длилось более 40 лет.

Свою руку к проектированию замка приложили сразу несколько архитекторов, поэтому строение сочетает в себе несколько архитектурных направлений: неоготику, барокко, романский, древнерусский и восточный стили.

Необычен и вид здания изнутри: у каждой из почти шестидесяти комнат особый интерьер.

После революции в замке располагались санаторий, дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны – госпиталь. В 1990-е годы внутренние помещения находились в плачевном состоянии. Сейчас ведутся работы по восстановлению памятника архитектуры.

До наших дней сохранилось немного предметов и элементов убранства некогда роскошного дворца, но все же есть артефакты, отсылающие в эпоху помещика Шереметева.

Экскурсия проходит по самым интересным и доступным интерьерам замка. Молодые приборостроители осмотрели картинную галерею, дубовый кабинет, Скобелевский и каминный залы, зимний сад.

Пожалуй, самое аутентичное помещение замка – так называемая Восточная комната: здесь сохранились арабские монолитные колонны из вишневого мрамора, витражи со стекольного завода Шереметевых, потолок с растительными узорами и камин в виде восточной печи. В некоторых комнатах и холле – уникальное мозаичное напольное покрытие из мраморной крошки, а в одной из спален – паркетная доска.

В экскурсию было заложено время на прогулку по Шереметевскому парку и территории храма Михаила Архангела. На обратном пути молодые приборостроители заехали на озеро Светлояр.

Мнения

Татьяна Вязова, мастер токарно-часового участка цеха №54:

– Во время прогулки по старинной усадьбе перед нами открылся великолепный вид на Волгу, шум воды завораживал. Красивейшее место! Поездкой осталась довольна. Хочется съездить с командой Молодежного совета еще куда-нибудь!

Александр Кривоногов, инженер-электроник ОГК:

– Несмотря на дальний путь, время в автобусе пролетело незаметно. Экскурсовод рассказывал интересную историю замка и семьи Шереметевых, а на обратном пути мы дружно пели песни под гитару.

Интересные факты о замке Шереметева

1. У Шереметевых были собственные кирпичные артели. Все постройки усадьбы: здание замка, надворные и хозяйственные складские помещения – строились из собственного кирпича.

2. В замке было девять каминов. Облицовка камина бального зала состоит из изразцов, привезенных с раскопок в Помпее.

3. Если замок сфотографировать с 4-х разных сторон, кажется, будто на снимках 4 разных здания.

4. Все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

Екатерина ЯДРОВА