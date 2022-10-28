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28 октября 2022 7:57

Танцы, упорство и вера в себя: Победительница конкурса «Краса России-2022» Дарья Луконькина раскрыла секрет своей невероятной красоты

Победительница конкурса "Краса России-2022" Дарья Луконькина рассказала, как шла к победе
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Мария СОРОКИНА
Победительница конкурса «Краса России-2022» Дарья Луконькина раскрыла секрет своей невероятной красоты.

Победительница конкурса «Краса России-2022» Дарья Луконькина раскрыла секрет своей невероятной красоты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яркие огни софитов, зажигательное шоу и десятки поистине прекрасных девушек – 26 октября в Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». За звание самой главной красавицы страны сражались представительницы 51 региона. Однако победа досталась 19-летней нижегородке Дарье Луконькиной. Ослепительная блондинка с первых минут покорила и взыскательное жюри, и зрителей. Теперь Дарье предстоит представлять страну уже на мировом уровне – впереди конкурс «Мисс Земля». Как она собирается покорять планетарный уровень и в чем секрет ее безупречной внешности, красавица рассказала в интервью «Комсомольской правде - Нижний Новгород».

«Эмоции переполняли»

- Даша, прежде всего, расскажи про сам конкурс. Какие впечатления остались?

- Конкурс проходил очень ярко и интересно. Само финальное шоу длилось 2,5 часа. У нас было несколько выходов. Мне больше всего понравился выход ТОП-20 в середине конкурса: мы были все в розовых платьях, красиво танцевали. Это был самый запоминающийся момент! Ну и, конечно, награждение – когда озвучили имя победительницы, а потом вручили корону. Это было очень волнительно, эмоции просто переполняли!

За звание самой главной красавицы страны сражались представительницы 51 региона.

За звание самой главной красавицы страны сражались представительницы 51 региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ожидала победу?

- Я в нее верила. Все девушки были очень достойные, особенно те, что попали в ТОП-6. Так что если бы победила не я, а другая девушка, это тоже был бы достойный выбор. Но я рада, что выиграла именно я.

- А как проходила подготовка?

- Я получила огромный опыт – общение с людьми, постоянные коммуникации, мастер-классы и репетиции. Мне очень понравилось! Я очень многому научилась за это время. К примеру, во время подготовки к «Красе России» у нас был мастер-класс по внутреннему состоянию. Он направлен на то, чтобы девушки больше верили в себя, были открыты, чтобы уходили внутренние зажимы – и просыпалась душа. Это пригодится каждой девушке, и мне в том числе. Кроме того, то «ощущение сцены», которое появилось у меня после «Мисс-Нижний Новгород» потом очень помогло мне на «Красе России». Благодаря этому я чувствовала себя намного увереннее.

Фото: Из личного архива героя публикации

- А когда и почему решила участвовать в конкурсе «Мисс-Нижний Новгород»?

- Летом, как только узнала про кастинг, сразу подала заявку. Я давно этого хотела, но последние два года конкурс не проводился из-за пандемии. А в этом году все возобновили, да еще и год юбилейный – конкурсу «Мисс - Нижний Новгород» исполнилось 25 лет, поэтому победить было особенно приятно.

Фото: Из личного архива героя публикации

Моделью мечтала быть с детства

- Ты ведь не новичок в модельном бизнесе. Почему решила стать моделью?

- Так получилось, что я с самого детства мечтала стать или актрисой, или моделью. В общем, заниматься творчеством. Не знаю, откуда появилась эта мечта, никто в семье ни с шоу-бизнесом, ни с творческой деятельностью никак не связан. А у меня эта мечта была с детства. И все в меня верили, поддерживали в этом, особенно, когда увидели, что у меня действительно получается. В детстве я занималась танцами – это дало мне «ощущение сцены» и уверенности на ней. А потом начались пробы в модельном бизнесе: сначала пришла в одно модельное агентство – меня взяли, потом в другое – тоже взяли. Лет с 16 я работаю на свою аудиторию, а последние два года начали поступать коммерческие предложения. Думаю, теперь их станет еще больше.

Фото: Из личного архива героя публикации

- Ты еще и состоишь в группе поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Расскажи немного об этом.

- Да, я там уже два года. Точно так же пришла на кастинг, чтобы занять себя и как-то двигаться вперед. Я убеждена, что человек еще в молодом возрасте должен не просто сидеть, а что-то делать для своего будущего. Поэтому я стараюсь не упускать ни одной возможности. Участие в группе поддержки «Торпедо» тоже дало мне очень многое – и на этом конкурсе они тоже все болели за меня! Кстати, 26 октября вообще оказалось триумфальным для Нижнего Новгорода: «Торпедо» выиграло матч, и я победила на конкурсе «Краса России».

Фото: Из личного архива героя публикации

Вдохновляют прогулки

- Помимо творчества, в твоей жизни есть еще и учеба…

- Да, я студентка Мининского педагогического университета, факультет управления и социально-технических сервисов. Но пока определенной цели в плане профессии у меня нет. Я, конечно, хочу доучиться, но двигаться буду в том направление, которое выбрала – в творческой деятельности. Меня в этом все поддерживают.

Фото: Из личного архива героя публикации

- А чем еще ты увлекаешься, помимо модельного бизнеса и «Торпедо»?

- Я очень люблю плавать, раньше я занималась плаванием. У меня даже есть первый разряд, но не продолжила дальше заниматься спортом, все-таки предпочла творческую деятельность. Еще очень люблю просто гулять и наслаждаться какими-то видами. Меня вдохновляет это! Особенно люблю наш Нижний Новгород, тем более сейчас, когда его благоустроили к 800-летию. Город очень сильно преобразился! Мне очень приятно, что город процветает, и надеюсь, что в будущем я этому тоже поспособствую.

Фото: Из личного архива героя публикации

- Как удается все успевать?

- Главное – это с позитивом смотреть на жизнь и всем заниматься, потому что непонятно, когда все закончится: может завтра, а может через 60 лет. Главное, не упускать никакую возможность. И пока молод, нужно работать на свое дальнейшее будущее. Все успешные люди в молодости очень хорошо поработали. Сделали себе имя, много работали, заводили знакомства.

Фото: Из личного архива героя публикации

- А личная жизнь? Сердце самой красивой девушки страны свободно или..?

- О личном я предпочитаю не говорить…

- Сейчас, когда конкурс закончился, чем планируешь заниматься?

- Сейчас будет очень много пресс-конференций, интервью. Скоро начнется подготовка к конкурсу «Мисс Земля». Главное, на этом подъеме не упустить возможности. Так что планирую дальше развиваться.

Фото: Из личного архива героя публикации

Из первых уст…

Руководитель группы поддержки «Торпедо Старс» Надежда Батманова:

«Богом дано быть моделью!»

- Даша пришла к нам на кастинг год назад. У нее была модельная внешность, и мы сразу это заметили. Она очень хорошо двигалась, поэтому с легкостью прошла отбор. А уже в прошлом году начала выступать на матчах: на открытии, раскатке, фотосессиях - везде. Ее очень любит камера. Любое фото становится очень ярким, красивым, профессиональным, если в кадре она. Могу сказать, что ей Богом дано быть моделью: она очень талантлива в позировании, в том, как она смотрится в кадре.

В день финала у нас « Торпедо» играло с «Динамо». И мы старались следить и за игрой, и за Дашей. В конце оказалось, что выиграло и «Торпедо», и Даша. Мы так были рады! Настолько, что сейчас рассказываю, и мурашки бегут по коже. Такая у нас сплоченная команда. Девчонки за нее очень переживали! Мы ей говорили: «Не переживай, у тебя есть тыл! За тебя все горой, если какие голосования, ты знаешь, к кому обратиться. Мы всегда тебе поможем». С такими словами отправили ее в Сочи, чтобы она отстаивала честь города.

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