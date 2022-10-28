Танцы, упорство и вера в себя: Победительница конкурса «Краса России-2022» Дарья Луконькина раскрыла секрет своей невероятной красоты

Победительница конкурса «Краса России-2022» Дарья Луконькина раскрыла секрет своей невероятной красоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яркие огни софитов, зажигательное шоу и десятки поистине прекрасных девушек – 26 октября в Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». За звание самой главной красавицы страны сражались представительницы 51 региона. Однако победа досталась 19-летней нижегородке Дарье Луконькиной. Ослепительная блондинка с первых минут покорила и взыскательное жюри, и зрителей. Теперь Дарье предстоит представлять страну уже на мировом уровне – впереди конкурс «Мисс Земля». Как она собирается покорять планетарный уровень и в чем секрет ее безупречной внешности, красавица рассказала в интервью «Комсомольской правде - Нижний Новгород».

«Эмоции переполняли»

- Даша, прежде всего, расскажи про сам конкурс. Какие впечатления остались?

- Конкурс проходил очень ярко и интересно. Само финальное шоу длилось 2,5 часа. У нас было несколько выходов. Мне больше всего понравился выход ТОП-20 в середине конкурса: мы были все в розовых платьях, красиво танцевали. Это был самый запоминающийся момент! Ну и, конечно, награждение – когда озвучили имя победительницы, а потом вручили корону. Это было очень волнительно, эмоции просто переполняли!

За звание самой главной красавицы страны сражались представительницы 51 региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ожидала победу?

- Я в нее верила. Все девушки были очень достойные, особенно те, что попали в ТОП-6. Так что если бы победила не я, а другая девушка, это тоже был бы достойный выбор. Но я рада, что выиграла именно я.

- А как проходила подготовка?

- Я получила огромный опыт – общение с людьми, постоянные коммуникации, мастер-классы и репетиции. Мне очень понравилось! Я очень многому научилась за это время. К примеру, во время подготовки к «Красе России» у нас был мастер-класс по внутреннему состоянию. Он направлен на то, чтобы девушки больше верили в себя, были открыты, чтобы уходили внутренние зажимы – и просыпалась душа. Это пригодится каждой девушке, и мне в том числе. Кроме того, то «ощущение сцены», которое появилось у меня после «Мисс-Нижний Новгород» потом очень помогло мне на «Красе России». Благодаря этому я чувствовала себя намного увереннее.

Фото: Из личного архива героя публикации

- А когда и почему решила участвовать в конкурсе «Мисс-Нижний Новгород»?

- Летом, как только узнала про кастинг, сразу подала заявку. Я давно этого хотела, но последние два года конкурс не проводился из-за пандемии. А в этом году все возобновили, да еще и год юбилейный – конкурсу «Мисс - Нижний Новгород» исполнилось 25 лет, поэтому победить было особенно приятно.

Фото: Из личного архива героя публикации

Моделью мечтала быть с детства

- Ты ведь не новичок в модельном бизнесе. Почему решила стать моделью?

- Так получилось, что я с самого детства мечтала стать или актрисой, или моделью. В общем, заниматься творчеством. Не знаю, откуда появилась эта мечта, никто в семье ни с шоу-бизнесом, ни с творческой деятельностью никак не связан. А у меня эта мечта была с детства. И все в меня верили, поддерживали в этом, особенно, когда увидели, что у меня действительно получается. В детстве я занималась танцами – это дало мне «ощущение сцены» и уверенности на ней. А потом начались пробы в модельном бизнесе: сначала пришла в одно модельное агентство – меня взяли, потом в другое – тоже взяли. Лет с 16 я работаю на свою аудиторию, а последние два года начали поступать коммерческие предложения. Думаю, теперь их станет еще больше.

Фото: Из личного архива героя публикации

- Ты еще и состоишь в группе поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Расскажи немного об этом.

- Да, я там уже два года. Точно так же пришла на кастинг, чтобы занять себя и как-то двигаться вперед. Я убеждена, что человек еще в молодом возрасте должен не просто сидеть, а что-то делать для своего будущего. Поэтому я стараюсь не упускать ни одной возможности. Участие в группе поддержки «Торпедо» тоже дало мне очень многое – и на этом конкурсе они тоже все болели за меня! Кстати, 26 октября вообще оказалось триумфальным для Нижнего Новгорода: «Торпедо» выиграло матч, и я победила на конкурсе «Краса России».

Фото: Из личного архива героя публикации

Вдохновляют прогулки

- Помимо творчества, в твоей жизни есть еще и учеба…

- Да, я студентка Мининского педагогического университета, факультет управления и социально-технических сервисов. Но пока определенной цели в плане профессии у меня нет. Я, конечно, хочу доучиться, но двигаться буду в том направление, которое выбрала – в творческой деятельности. Меня в этом все поддерживают.

Фото: Из личного архива героя публикации

- А чем еще ты увлекаешься, помимо модельного бизнеса и «Торпедо»?

- Я очень люблю плавать, раньше я занималась плаванием. У меня даже есть первый разряд, но не продолжила дальше заниматься спортом, все-таки предпочла творческую деятельность. Еще очень люблю просто гулять и наслаждаться какими-то видами. Меня вдохновляет это! Особенно люблю наш Нижний Новгород, тем более сейчас, когда его благоустроили к 800-летию. Город очень сильно преобразился! Мне очень приятно, что город процветает, и надеюсь, что в будущем я этому тоже поспособствую.

Фото: Из личного архива героя публикации

- Как удается все успевать?

- Главное – это с позитивом смотреть на жизнь и всем заниматься, потому что непонятно, когда все закончится: может завтра, а может через 60 лет. Главное, не упускать никакую возможность. И пока молод, нужно работать на свое дальнейшее будущее. Все успешные люди в молодости очень хорошо поработали. Сделали себе имя, много работали, заводили знакомства.

Фото: Из личного архива героя публикации

- А личная жизнь? Сердце самой красивой девушки страны свободно или..?

- О личном я предпочитаю не говорить…

- Сейчас, когда конкурс закончился, чем планируешь заниматься?

- Сейчас будет очень много пресс-конференций, интервью. Скоро начнется подготовка к конкурсу «Мисс Земля». Главное, на этом подъеме не упустить возможности. Так что планирую дальше развиваться.

Фото: Из личного архива героя публикации

Из первых уст…

Руководитель группы поддержки «Торпедо Старс» Надежда Батманова:

«Богом дано быть моделью!»

- Даша пришла к нам на кастинг год назад. У нее была модельная внешность, и мы сразу это заметили. Она очень хорошо двигалась, поэтому с легкостью прошла отбор. А уже в прошлом году начала выступать на матчах: на открытии, раскатке, фотосессиях - везде. Ее очень любит камера. Любое фото становится очень ярким, красивым, профессиональным, если в кадре она. Могу сказать, что ей Богом дано быть моделью: она очень талантлива в позировании, в том, как она смотрится в кадре.

В день финала у нас « Торпедо» играло с «Динамо». И мы старались следить и за игрой, и за Дашей. В конце оказалось, что выиграло и «Торпедо», и Даша. Мы так были рады! Настолько, что сейчас рассказываю, и мурашки бегут по коже. Такая у нас сплоченная команда. Девчонки за нее очень переживали! Мы ей говорили: «Не переживай, у тебя есть тыл! За тебя все горой, если какие голосования, ты знаешь, к кому обратиться. Мы всегда тебе поможем». С такими словами отправили ее в Сочи, чтобы она отстаивала честь города.

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