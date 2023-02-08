Взрослый погиб, ребенок пострадал: Жуткое ДТП с двумя иномарками произошло в Нижнем Новгороде

Водитель автомобиля Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в движущийся Hyundai Elantra Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткое ДТП с участием двух иномарок произошло в Нижнем Новгороде 8 февраля.

В Автозаводском районе на улице Минеева,23, столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Elantra. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель автомобиля Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и врезался в движущийся Hyundai Elantra.

В результате столкновения водитель Hyundai Elantra погиб на месте. Его ремень безопасности не был пристегнут.

Ребенок, пассажир Toyota RAV4 получил травму и был доставлен в детскую областную больницу.

На записи, предоставленной ведомством, видно, что автомобиль Toyota RAV4 при столкновении повернулся и вытолкнул Hyundai Elantra на обочину. Капоты машин серьезно разбиты. А движение по обеим сторонам дороги перекрыто.

Ранее мы сообщали о другой страшной аварии. Она произошла 5 февраля 2023 года на улице Максима Горького. Там, водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и врезался в большегруз с прицепом. К сожалению, от полученных травм автомобилист скончался.