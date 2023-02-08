Аквариумные рыбки, черепахи и белки. Названы самые необычные животные, которых перевозили в поездах ГЖД

Более 4,2 тысячи животных перевезли по Горьковской железной дороге в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Горьковской железной дороге рассказали о самых необычных животных, которые хозяева отправляли поездом «из пункта А в пункт Б» в прошлом году. Чаще всего четвероногими пассажирами являются собаки и кошки, но и экзотические питомцы также не редкость.

Так, например, поездом путешествовали аквариумные рыбки, кролики, черепахи и чилийская белка дегу. А всего за 2022 год по железной дороге было перевезено свыше 4,2 тысячи домашних животных без сопровождения владельцев. За год эта услуга стала популярнее на 7,5%. Активнее всего ей пользуются жители крупных городов: Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска и Кирова.

Заказать услугу перевозки питомца без сопровождения и оформить перевозочный документ можно в специальных багажных кассах. Животное должно быть домашним и иметь здоровый вид, не берут в поезд агрессивных, беспокойных или грязных четвероногих.

Перечень животных, которые допускаются к перевозке по железной дороге, довольно обширный. Это лисы-феньки, белки, декоративные кролики и крысы, нутрии, песчанки, морские свинки, хомяки и шиншиллы, ежи, еноты, норки, хорьки, птицы, лягушки, игуаны, хамелеоны, ящерицы и другие.

- В пути следования животные размещаются в опломбированных клетках или переносках. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием животного присматривают проводники, - рассказали в пресс-службе ГЖД.