Роспотребнадзор: Новая волна COVID-19 придет в Нижегородскую область одновременно с эпидемией гриппа

В этом году эпидемия гриппа начнется на 1,5-2 месяца раньше обычного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая волна коронавирусной инфекции в этом сезоне придет в Нижегородскую область вместе с эпидемией гриппа. Рост заболеваемости прогнозируется в ноябре-декабре, заявила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре 27 октября.

COVID-19 может вспыхнуть с новой силой

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области может случиться уже в ноябре в связи с приходом нового штамма. На территории России уже появились первые случаи заболевания штаммом «цербер», однако до Нижегородской области он пока не добрался – во всяком случае, ни одного факта болезни не зафиксировано. В сентябре регион пережил очередной подъем заболеваемости COVID-19, однако эта волна не достигла критических значений. По мнению Натальи Садыковой, все дело в прививках.

- Все вакцины достаточно эффективные. Регион справляется с новыми подъемами заболеваемости - значит, коллективный иммунитет достаточен. Но тем не менее, в последнее время отмечено снижение интереса к вакцинации против коронавирусной инфекции – так происходит каждый раз, когда наблюдается спад заболеваемости, - говорит Наталья Садыкова.

Также она напомнила о ревакцинации, которую необходимо делать спустя полгода после прививки или перенесенной коронавирусной инфекции.

Грипп придет раньше

Подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области в сезоне 2022-2023, по словам Натальи Садыковой, ожидается в декабре.

- В этом году, скорее всего, циркуляция вирусов гриппа будет на 1,5-2 месяца раньше обычного, то есть в ноябре-декабре вирусы гриппа будут активны в регионе, - пояснила эксперт.

26 октября в Нижегородскую область пришел последний транш вакцины для взрослых – было получено 400 тысяч доз.

- Тот, кто относится к группам риска по состоянию здоровья, а также те, кто имеет большое количество социальных контактов или входит в профессиональные группы, уже сейчас должны позаботиться о себе и своем коллективе и пройти вакцинацию, - подчеркнула специалист.

По ее словам, прививочная кампания традиционно заканчивается в конце ноября, и откладывать «на потом» вакцинацию не стоит.

- В этом году в Нижегородскую область поступило порядка 1,5 млн доз вакцины. Лучше привиться заранее, так как на формирование иммунитета уходит 3-4 недели. Прививки от гриппа и коронавируса можно сделать как одновременно, так и с любым интервалом – хоть через день, хоть через месяц, - пояснила Наталья Садыкова.

На сегодняшний день в Нижегородской области от гриппа привито 827 тысяч человек, из них 263 тысячи – дети. Охват прививками составляет 26% взрослого населения и 44% - детского. Всего планируется привить порядка 59% жителей региона.

ОРВИ принимает нетипичные формы

Достаточно активно в этом году проявляет себя парагрипп: по словам Натальи Садыковой, встречаются среднетяжелые формы с температурой до 38 градусов. Также распространены риновирусы, а вот энтеровирусные инфекции в этом сезоне протекают не совсем обычно.

- Это такая комплексная группа инфекционных заболеваний, вызываемых разными вирусами, и традиционно они протекают либо в кишечной форме, либо в форме серозного менингита, - объясняет специалист. - В этом году в регионе циркулируют вирусы, вызывающие везикулярный стоматит или герпетические ангины: на фоне симптоматики ОРВИ появляются высыпания в полости рта в виде пузырьков. В этом случае не стоит заниматься самолечением, так как может возникнуть опасное осложнение в виде серозного менингита.

Наталья Садыкова отметила, что в регионе, как и в целом по стране, на фоне протекающей эпидемии коронавирусной инфекции начали набирать обороты «забытые» инфекции, такие как корь, паротит, столбняк, коклюш, ветряная оспа. Поэтому при появлении нехарактерной и незнакомой симптоматики необходимо обращаться к врачу, а также своевременно делать прививки от данных инфекций согласно национальному календарю.

КСТАТИ

Около 2% школ и детских садов в Нижегородской области частично приостановили образовательный процесс в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями. Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений в регионе нет.

Роспотребнадзор принимает решение о приостановке образовательного процесса в случае, если заболели более 20% учащихся или воспитанников. Специалисты призывают не отправлять детей с признаками ОРВИ в школу, детский сад, кружки и спортивные секции.