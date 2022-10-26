Ученые обнаружили экзотического рачка в притоках Волги. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

В ходе экспедиции по волжским водохранилищам российские ученые обнаружили новое место обитания экзотического ветвистоусого рачка. Чужеродный для наших широт представитель фауны облюбовал себе устье реки Шача, где выходят теплые воды Костромской ГРЭС. Теперь ученым предстоит выяснить, как рачок попал в Поволжье и насколько широко успел распространиться в поволжских водохранилищах.

- Этот вид достаточно редкий на территории европейской части России, описано всего несколько находок этого вида, - рассказывает ассистент кафедры экологии Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Вячеслав Жихарев. - Уникальным можно назвать и место находки этого вида. Ранее здесь было обнаружено много теплолюбивых видов живых организмов. Мы находили там не только ракообразных, но и экземпляры тропических растений и даже теплолюбивых азиатских моллюсков рода Корбикула.

Теперь специалисты выясняют, как попал в наши реки незваный гость. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

По мнению специалистов, виной всему хозяйственная деятельность человека. Ведь через волжские водохранилища идет огромный поток грузов. Суда то и дело сбрасывают балластные воды, с которыми в наши реки и попадают чужеродные виды.

- По нашей версии, устьевые области – это некие буферные зоны, ставшие убежищем для различных видов живых организмов. Здесь они могут развиваться, занимать свои биотопы и дальше проникать в Волгу, расселяясь вниз по течению, - полагают ученые.

Стоит отметить, что в устье реки Шача экзотический рачок чувствует себя вполне комфортно. Этому способствуют, в первую очередь, температурные условия – устье реки никогда не замерзает. Дополнительным плюсом стала неоднородность речного ландшафта – здесь есть мели, есть участки с зарослями водных растений. Все это делает данную территорию идеальным местом для проживания «дальних гостей».

Для наших широт этот вид совсем не характерен. ФОТО: ННГУ имени Лобачевского.

- Это не первая находка чужеродных видов в устьевых областях. В разных притоках Горьковского, Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ нами уже было обнаружено более 5 чужеродных видов, - рассказал Вячеслав Жихарев. - Большая часть из них – это теплолюбивые азиатские виды, но есть и северные. Волга – это трансконтинентальный коридор для инвазий, по которому виды расселяются как с севера на юг, так и с юга на север.

В своих последующих экспедициях российские ученые намерены выяснить, насколько хорошо акклиматизировался на новом месте чужеродный рачок, изменилась ли его численность и успел ли он расселиться в других волжских водохранилищах.