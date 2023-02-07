Пьяного виновника спасли подушки безопасности: Водитель Land Cruiser протаранил «Ниву» и угробил человека на богородской трассе

Водитель Land Cruiser протаранил «Ниву» и угробил человека на богородской трассе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла днем 7 февраля на трассе в Богородском районе. Там внедорожник Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу и протаранил «Ниву Шевроле», один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- ДТП произошло около 12.15 на пятом километре автодороги Богородск – Ключищи. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную скорость и потерял управление, в результате чего совершил столкновение с «Нивой Шевроле», - рассказали в ведомстве.

Удар был такой силы, что у отечественного внедорожника сплющило капот до самого лобового стекла. Водитель «Нивы» скончался на месте от полученных травм. По информации госавтоинспекции, у водителя иномарки были признаки опьянения.

Известно, что оба водителя не были пристегнуты ремнями безопасности. Судя по всему, виновника авария спасли сработавшие подушки и то, что удар больше пришелся в бок, а вот в «Ниве», судя по видео, подушек безопасности не было.