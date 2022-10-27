«Оскара» в студию!»: пешеход инсценировал ДТП в Дзержинске, но был разоблачен благодаря видеорегистратору

Вместо "Оскара" пешеход получил штраф. Фото: принтскрин видео.

Спектакль одного актера наблюдали водители в Дзержинске в минувший понедельник. На улице Чапаева недалеко от местной «капельницы» пешеход вышел на «зебру» перед близко идущим транспортом, затем изобразил, как пытается вернуться на тротуар и эпично падает прямо перед автомобилем. С другого ракурса могло показаться, что легковушка совершила наезд на мужчину прямо на пешеходном переходе. Артиста выдал установленный в салоне автомобиля видеорегистратор, который запечатлел момент «аварии», а также нецензурную брань женщины за рулем, которая по всем правилам ехала на свой «зеленый» и чудом успела затормозить. Ролик с театрально падающим пешеходом в мгновение разлетелся по соцсетям, об этом не говорил только ленивый.

- «Оскара» в студию! – написала Ирина С. В сообществе «Нижний Новгород Без цензуры».

- Мастер бесконтактного боя, - добавил В.К.

- Силу чувствую я великую в женщине той, - прокомментировал действия водителя Дмитрий С.

Многие отметили, что пешеход переходил дорогу с нарушениями и даже если бы авария все-таки произошла, виновен в ней был бы мужчина, вышедший на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Как написал автор публикации в одном из городских сообществ, пешеход-артист написал на водителя заявление в полицию. В пресс-службе регионального ГУ МВД «Комсомолке» сообщили, что информация об этом происшествии поступила им из других источников:

- 4 октября в дежурную часть УМВД России по г. Дзержинску по каналу «112» от очевидца поступило сообщение о наезде на пешехода на улице Чапаева. Со слов заявителя, автомобиль с места происшествия скрылся, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На горе пешехода, сотрудники полиции оперативно получили видео с места происшествия, которое обличает все обстоятельства «аварии». В итоге уже не водителю, а пешеходу предстоит нести административную ответственность. Театр окончен.

- Административное производство было прекращено в связи с отсутствием факта ДТП. На пешехода составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», - добавили в ведомстве.

Куда пешеход шел, был ли он пьян и почему так поступил — не ясно, но теперь он должен будет выплатить 500 рублей штрафа. К слову, нижегородцы предлагали завести на нарушителя административную статью еще и за ложный донос, но в данном случае сообщение поступило не от него.