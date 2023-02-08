6,5% детских садов и школ Нижегородской области закрыты на карантин

У 103 нижегородцев подтвердили грипп за прошлую неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борьба с заболеваемостью гриппом и ОРВИ продолжается в Нижнем Новгороде и области. Сейчас ситуация стабилизировалась среди взрослого населения, количество чихающих и кашляющих людей в регионе находится на уровне эпидемического порога. Однако другую картину можно наблюдать среди юных нижегородцев.

– Среди детей школьного возраста эпидпорог превышен на 25%, – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

У 103 нижегородцев подтвердили грипп за прошлую неделю в период с 30 января по 5 февраля. Доля гриппа составляет 79,8% в общей циркуляции вирусов. В частности, сейчас всё чаще стал встречаться грипп В – его выявляют у 85,4% заболевших.

В настоящее время частично или полностью учебный и воспитательный процессы приостановлены в 6,5% детских садиков и школ. Известно, что пять школ и два детсада полностью закрыты в Нижегородской области. Тем временем специалисты призывают родителей не отправлять детей с кашлем, больным горлом или температурой в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

Кстати, прививку против гриппа сделали более 1,4 миллиона жителей Нижегородской области, в том числе более 300 тысяч детей.

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