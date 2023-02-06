Снеговые тучи и небольшой «минус»: какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Умеренный мороз и небольшой снег ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Умеренный мороз и небольшой снег ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе. Однако погода по-прежнему будет пасмурной.

За весь январь в Нижнем Новгороде было всего четыре ясных дня – они пришлись на аномальные морозы, которые ударили в регионе под конец новогодних праздников. В феврале ясных дней пока и вовсе не было, и многие нижегородцы уже успели соскучиться по солнечной погоде. Но пока прогнозы синоптиков не обнадеживают.

В начале недели будет довольно прохладно. Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник днем ожидается температура воздуха -6…-8, однако ближе к ночи столбики термометров опустятся до -13 градусов, которые будут ощущаться как -16. Будет пасмурная безветренная погода. Днем и вечером возможен небольшой снег.

Во вторник днем ожидается около 10 градусов мороза, а в среду - -7…-9, в середине недели западный ветер усилится до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 770 мм.рт.ст. Синоптики прогнозируют небольшой снег в эти дни в Нижнем Новгороде.

В четверг и в пятницу ветер подует с юга и принесет небольшое потепление до -3…-5 градусов, в последний день рабочей недели ожидается небольшой снег. Ночные температуры будут такими же, как и днем, резких морозов не ожидается. А небо будет плотно затянуто снеговыми тучами.

В выходные дни погода существенно не изменится: нижегородцев ожидает всё тот же легкий мороз, небольшой снег и хмурое небо.